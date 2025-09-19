শেরপুরে পাহাড়ি ঢলে নিখোঁজ স্কুলছাত্রের মরদেহ ৭ ঘণ্টা পর উদ্ধার

শেরপুরে পাহাড়ি ঢলে নিখোঁজ স্কুলছাত্রের মরদেহ ৭ ঘণ্টা পর উদ্ধার
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় পাহাড়ি ঢলের পানিতে ভেসে গিয়ে হুমায়ুন (১০) নামের এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজের সাত ঘণ্টা পর গতকাল বৃহস্পতিবার রাত নয়টার দিকে তার মরদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। হুমায়ুন উপজেলার বুরুঙ্গা গ্রামের দুলাল মিয়ার ছেলে। সে বুরুঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বেলা দুইটার দিকে চেল্লাখালী নদীতে পাহাড়ি ঢলের পানির সঙ্গে ভেসে আসা লাকড়ি ধরতে যায় হুমায়ুন ও তার চাচাতো ভাই আতিক হাসান। এ সময় তীব্র স্রোতে হুমায়ুন ভেসে যায়। পরে খবর পেয়ে বিকেলে জামালপুর ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। তবে তীব্র স্রোতের কারণে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। অবশেষে রাত নয়টার দিকে বুরুঙ্গা ব্রিজ থেকে প্রায় ৩০০ মিটার ভাটিতে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে রাত ১০টার দিকে হুমায়ুনকে নালিতাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নালিতাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তানভীর ইবনে কাদের প্রথম আলোকে বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছিল।