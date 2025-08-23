রেফ্রিজারেটরে আগুন ধরে কম্প্রেসর বিস্ফোরণ, নারী-শিশুসহ দগ্ধ ৯
নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার সিদ্ধিরগঞ্জে রেফ্রিজারেটরে আগুন ধরে কম্প্রেসর বিস্ফোরণে নারী ও শিশুসহ দুই পরিবারের ৯ জন দগ্ধ হয়েছেন। তাদের উদ্ধার করে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে তিনটার দিকে থানার হীরাঝিল আবাসিক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, সিদ্ধিরগঞ্জের হীরাঝিল এলাকার জাকির খন্দকারের টিনশেড বাড়ি ভাড়া নিয়ে হাসান তাঁর পরিবারসহ থাকতেন। গতকাল রাত সাড়ে তিনটার দিকে রুমের বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে রেফ্রিজারেটরে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। এতে আগুন ধরে দুটি পরিবারের ৯ জন দগ্ধ হন। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে বার্ন ইনস্টিটিউটে পাঠান। খবর পেয়ে কাচপুর ও ইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
দগ্ধ ব্যক্তিরা হলেন দিনমজুর তানজিল ইসলাম (৪০), তাঁর স্ত্রী আসমা বেগম (৩৫), তাঁদের দুই সন্তান তিশা (১৭) ও আরাফাত (১৫), আরেক দিনমজুর হাসান (৩৫), তাঁর স্ত্রী সালমা বেগম (৩২) এবং তাঁদের তিন সন্তান ইমাম উদ্দিন (এক মাস), জান্নাত (৪) ও মুনতাহা (১১)।
আদমজী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা মো. মিরন মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে এর আগেই দগ্ধ ব্যক্তিদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে রেফ্রিজারেটরে আগুন ধরে কম্প্রেসর বিস্ফোরণ ঘটে। সেখানে কোনো গ্যাসের লাইন ছিল না।
সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনুর আলম বলেন, রেফ্রিজারেটর বিস্ফোরণে দুটি কক্ষ পুড়ে যায় এবং নয়জন দগ্ধ হন। তাঁদের বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। দগ্ধদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।