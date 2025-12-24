দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি বিজেপিসির

প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলা
দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি বিজেপিসির
প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ; নিউ এজের সম্পাদক নূরুল কবীরের ওপর হামলা এবং খুলনায় সাংবাদিক ইমদাদুল হক মিলন হত্যার ঘটনায় উদ্বেগ ও নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ জার্নালিস্ট প্রটেক্ট কমিটি (বিজেপিসি)। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সংগঠনটি এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘ফ্রি প্রেস আনলিমিটেড’ ও ‘আর্টিকেল ১৯’-এর অনুপ্রেরণায় গঠিত বিজেপিসি মনে করে, এসব ঘটনা স্বাধীন মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের ওপর চূড়ান্ত আঘাত। অতীতেও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর সংগঠিত সহিংসতা ঘটেছে। সাংবাদিকদের লাঞ্ছনা, হয়রানি ও হত্যার ঘটনা ঘটলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধীরা শাস্তির বাইরে থেকে গেছে। অনেক ঘটনায় তাদের শনাক্তও করা হয়নি।
বিজেপিসির দাবি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এসব অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। এসব ঘটনা গণতন্ত্র ও সামাজিক শৃঙ্খলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির পাশাপাশি রাষ্ট্রের দায় ও দায়িত্বহীনতার বিষয়টিও স্পষ্ট।
বিজেপিসি খুলনার অনলাইন সাংবাদিক মিলন হত্যাসহ সব ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, মূল পরিকল্পনাকারীসহ দায়ীদের শনাক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। একই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিকদের হেনস্তা, হয়রানি, চাকরিচ্যুতি ও হুমকি বন্ধের আহ্বান জানানো হয়েছে।
বিবৃতিতে সই করেন জার্নালিস্ট প্রটেক্ট কমিটির সভাপতি কৌশিক দে, সাধারণ সম্পাদক আনিছুর রহমান; সিনিয়র সহসভাপতি মুহাম্মাদ নুরুজ্জামান, অভিজিৎ পাল ও রকিবুল ইসলাম; যুগ্ম সম্পাদক শিশির রঞ্জন মল্লিক; দপ্তর সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, শামীম হোসেন; নির্বাহী সদস্য আবু হেনা মোস্তফা জামাল, হাবিবুর রহমান, মেহেদী মাসুদ খান, মামুন হাছান এবং ভোরের ডাকের এস এম মাহবুবুর রহমানসহ অন্যরা।