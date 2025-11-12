জেলা

নোয়াখালীতে যুবশক্তির ৪১ সদস্যর কমিটি থেকে ৩১ জনের পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নোয়াখালী
জাতীয় যুবশক্তির লোগো

জাতীয় নাগরিক কমিটির যুব সংগঠন জাতীয় যুবশক্তির নোয়াখালী জেলা শাখা থেকে ৩১ সদস্যর পদত্যাগের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে সংগঠনটির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ৪১ সদস্যর এ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ৩১ জন পদত্যাগের ঘোষণা দেন। তাঁরা নিজ নিজ ফেসবুক আইডিতে পোস্ট দিয়ে এ ঘোষণা দিয়েছেন।

সংগঠনটির জেলা সূত্র জানায়, ৪১ সদস্যর এ কমিটিতে আহ্বায়ক নুর আলম ও সদস্যসচিব শিহাব উদ্দিন। এ কমিটি ঘোষণার পর প্রথমেই পদত্যাগের ঘোষণা দেন সংগঠনের জেলা কমিটিচর জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক ইয়াছিন আরাফাত। এরপর যুগ্ম সদস্যসচিব জহির আহমেদ ছাড়া এ পদে থাকা অন্য সব যুগ্ম সদস্যসচিব, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিবসহ বিভিন্ন পদধারী নেতারা একে একে পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

পদত্যাগকারীদের অভিযোগ, যাঁরা সংগঠনের জন্য কাজ করেছেন তাঁদের মূল্যায়ন করা হয়নি। বরং তদবিরের ভিত্তিতে কমিটিতে পদ দেওয়া হয়েছে। যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁরা উপেক্ষিত হয়েছেন। এ কারণে তাঁরা সংগঠনে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

জানতে চাইলে কমিটি থেকে পদত্যাগ করা জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক ইয়াছিন আরাফাত প্রথম আলোকে বলেন, ‘যুবশক্তির সাংগঠনিক চাহিদা অনুযায়ী আমরা মৌখিক পরীক্ষা দিয়েছি। এরপর ৪১ সদস্য একটি কমিটি জমা দিয়েছি। কিন্তু আমাদের কমিটির অনুমোদন না দিয়ে তদবিরের ভিত্তিতে কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এ কারণে কমিটির ৪১ জন সদস্যের মধ্যে ৩১ জন এরই মধ্যে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছি।’

