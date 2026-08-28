উখিয়া আশ্রয়শিবিরে তিন সশস্ত্র গ্রুপের সংঘর্ষে মা–ছেলে গুলিবিদ্ধ

উখিয়া আশ্রয়শিবিরে তিন সশস্ত্র গ্রুপের সংঘর্ষে মা–ছেলে গুলিবিদ্ধ
কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে তিনটি রোহিঙ্গা সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে মা ও ছেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত থেমে থেমে এ গোলাগুলি হয়।
গুলিবিদ্ধ দুজন হলেন উপজেলার বালুখালী আশ্রয়শিবিরের (ক্যাম্প-৮ ইস্টের) বি-৪১ ব্লকের বাসিন্দা নুর আলমের স্ত্রী তাহেরা বেগম ও তাঁর ছেলে মোহাম্মদ ইউসুফ (৭)। তাঁরা বর্তমানে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ক্যাম্প-৮ ইস্টের বি-৪০ ও বি-৪১ ব্লক এলাকায় রোহিঙ্গা সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান রোহিঙ্গা আর্মি (এআরএ), আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা) ও আরাকান রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) সদস্যদের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়। এরপর থেমে থেমে গুলিবর্ষণ হয়। এআরএ ও আরসার সদস্যরা একত্র হয়ে আরএসও সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি করেছে বলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে।
আশ্রয়শিবিরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ৮ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। গোলাগুলিতে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত এবং গ্রেপ্তারে সেখানে অভিযান চালানো হচ্ছে।