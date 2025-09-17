জেলা

নোয়াখালীতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে বাসের ধাক্কা, চালক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
নোয়াখালী
নোয়াখালীতে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয় একটি বাস। এ ঘটনায় চালক নিহত হন। আজ দুপুরে সোনাইমুড়ী উপজেলার নাওতলা এলাকায়ছবি : প্রথম আলো

নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে বেপরোয়া গতির একটি যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা দিলে বাসচালক নিহত হন। তাঁর নাম বেলায়েত হোসেন (৪৯)। এ ঘটনায় বাসের সহকারীসহ বাসের আরও ১৭ যাত্রী আহত হয়েছেন।

আজ বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে নোয়াখালী-কুমিল্লা আঞ্চলিক মহাসড়কের সোনাইমুড়ী উপজেলার নাওতলা নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আজ সকালে নোয়াখালী-কুমিল্লা আঞ্চলিক মহাসড়কের সোনাইমুড়ী পৌরসভার নাওতলা এলাকায় নোয়াখালীগামী একটি মালবাহী ট্রাকের চাকা নষ্ট হয়। সড়কের মাঝখানে রেখে মেরামতের কাজ করছিলেন ট্রাকের শ্রমিকেরা। এর মধ্যে বেলা আনুমানিক আড়াইটার দিকে ঢাকা থেকে নোয়াখালীর উদ্দেশে ছেড়ে আসা একুশে পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস নাওতলা এলাকায় থেমে থাকা ট্রাকটির পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে বাসটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে গিয়ে বাসচালক, চালকের সহকারী ও বাসে থাকা অন্তত ১৭ জন যাত্রী আহত হন। আহত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক চালক বেলায়েত হোসেনকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাইওয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ চালান। বাসচালককে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত যাত্রীদের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। চালকের সহকারী হানিফ সোনাইমুড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোবারক হোসেন ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনাস্থল থেকে গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ হাসপাতালে রয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন