চট্টগ্রাম বন্দরে বিদেশি অপারেটর: চুক্তিতে কী আছে
চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে ইজারা দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঢাকায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের বন্দর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে এ–সংক্রান্ত চুক্তি হয়। এনসিটি ১৫ বছর পরিচালনা করবে ডিপি ওয়ার্ল্ড। দুই পক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগ আছে চুক্তিতে। চুক্তিতে পরিচালনার অধিকার, দুই পক্ষের দায়বদ্ধতা, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, পরিবেশ ও সামাজিক বাধ্যবাধকতা, ন্যূনতম সেবার মান, মাশুল এবং সম্পদের মালিকানা নিয়ে ধারা রয়েছে।