জামালপুরের নরুন্দিতে আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে রেলপথ অবরোধ
জামালপুরের নরুন্দি রেলওয়ে স্টেশনে আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে ট্রেন থামিয়ে রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত কয়েক হাজার মানুষ এ কর্মসূচিতে অংশ নেন। এতে জামালপুর–ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়েন।
আন্দোলনকারীরা স্টেশনে ব্যানার–ফেস্টুন হাতে নিয়ে দাবি জানাতে থাকেন। তাঁদের দাবির মধ্যে ছিল আন্তনগর তিস্তা এক্সপ্রেস, ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস ও জামালপুর এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রাবিরতি এবং নতুন একটি প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আন্দোলনকারীরা যাত্রাবিরতির দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা থেকে দেওয়ানগঞ্জগামী একটি কমিউটার ট্রেন স্টেশনে পৌঁছালে আন্দোলনকারীরা সেটি থামিয়ে দেন। প্রায় ২০ মিনিট পর ট্রেনটি ছেড়ে দেওয়া হয়।
এরপর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আসে আন্তনগর তিস্তা এক্সপ্রেস। নরুন্দি স্টেশনে ট্রেনটির নির্ধারিত যাত্রাবিরতি না থাকলেও আন্দোলনকারীরা রেললাইনে অবস্থান নেওয়ায় ট্রেনটি থামতে বাধ্য হয়। ট্রেন আটকে রেখে কেউ ট্রেনের ইঞ্জিনে উঠে, কেউ লাইনের সামনে আবার কেউ প্ল্যাটফর্মে অবস্থান নেন। পরে স্টেশন কর্তৃপক্ষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে আন্দোলনকারীদের আলোচনা হয়। যাত্রাবিরতির বিষয়ে কর্তৃপক্ষ আশ্বস্ত করলে বেলা দেড়টার দিকে তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেন ছেড়ে দেওয়া হয়।
নরুন্দি সৈয়দা নাজিবা আক্তার বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক এ টি এম খলিলুর রহমান বলেন, সর্বস্তরের জনগণ এ আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরাও অংশ নিয়েছে। সবার দাবি একটাই—এই স্টেশনে আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতি।
আন্দোলনে অংশ নেওয়া কয়েকজন শিক্ষার্থী বলে, নরুন্দি স্টেশনটি সদর উপজেলা মধ্যে। হাজারো মানুষ বিভিন্ন এলাকায় যাত্রা করেন। সড়কপথে ভালো যানবাহন না থাকা ও যানজটের কারণে ভোগান্তি হয়। বিকল্প হিসেবে রেলপথ ব্যবহার করা যায়। নরুন্দি স্টেশনে আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতি দিলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে সরকারও রাজস্ব পাবে।
আন্দোলনে অংশ নেওয়া স্থানীয় জাহাঙ্গীর আলম বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আশপাশের মানুষের প্রাণের দাবি, আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতি। বহু বছর ধরে কয়েক দফা এ দাবি নিয়ে মানুষ অবরোধ ও মানববন্ধন করেছেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেয়নি। অতিদ্রুত এখানে ট্রেনের যাত্রাবিরতির ব্যবস্থা করা হোক।
নরুন্দি রেলস্টেশন মাস্টার মো. মাহমুদুল হক প্রথম আলোকে বলেন, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আন্দোলনকারীরা স্টেশনে জড়ো হতে থাকেন। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতির বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে। বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।