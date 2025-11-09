জেলা

নেত্রকোনায় প্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে তরুণের বিরুদ্ধে মামলা

নেত্রকোনা
নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলায় বাক্‌প্রতিবন্ধী এক তরুণীকে (১৮) ধর্ষণের অভিযোগে এক তরুণের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। গতকাল শনিবার ওই তরুণীর মা বাদী হয়ে বাবু মিয়া (২৪) নামে এক তরুণের বিরুদ্ধে আটপাড়া থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন।

এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার দুপুরে ওই মেয়েটির মা নদীতে গোসল করতে যান। তাঁর বাবাও মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়েছিলেন। এ সুযোগে প্রতিবেশী বাবু মিয়া বাক্‌ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী মেয়েটিকে ইশারায় পাশের বাড়ির একটি ঘরে নিয়ে যান। সেখানে দরজা বন্ধ করে ওই তরুণীকে ধর্ষণ করেন বাবু। পরে তরুণী কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে তাঁর আত্মীয়স্বজনদের কাছে বিষয়টি লিখে জানান। কিছুক্ষণ পর তাঁর মা গোসল শেষে বাড়ি ফিরলে তাঁকে ইশারায় মেয়েটি সবকিছু খুলে বলেন এবং ঘটনাস্থলে নিয়ে যান। পরদিন গতকাল শনিবার বিকেলে মেয়েটির মা বাদী হয়ে বাবু মিয়াকে একমাত্র আসামি করে মামলা করেন।

এ ব্যাপারে জানতে অভিযুক্ত বাবু মিয়ার মুঠোফোন নম্বরে কল করা হলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। আটপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান বলেন, অভিযুক্ত বাবু মিয়া ঘটনার পর থেকে পলাতক। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। দ্রুতই আসামিকে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

