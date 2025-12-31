জেলায় জেলায় খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা

জেলায় জেলায় খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা
সারা দেশের বিভিন্ন জেলায় বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার বিএনপিসহ স্থানীয় লোকজনের উদ্যোগে এ জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। একই সময়ে বিভিন্ন এলাকায় খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান খালেদা জিয়া। আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে বিপুল মানুষের সমাগমে খালেদা জিয়ার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিকেলে জিয়া উদ্যানে স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে দাফন করা হয়।
রংপুর
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, প্রশাসনের কর্মকর্তা ও হাজারো মুসল্লির অংশগ্রহণে রংপুরের কেন্দ্রীয় ঈদগাহে খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বেলা সোয়া দুইটায় স্থানীয় বিএনপির উদ্যোগে এ জানাজার আয়োজন করা হয়। এতে ইমামতি করেন নগরের নজিরের হাট বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মো. হামিদুল ইসলাম।
জানাজায় পুলিশের রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি আমিনুল ইসলাম, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো. মজিদ আলী, মহানগর বিএনপির সদস্য ও রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত সাবেক মেয়র প্রার্থী কাওসার জামান, জেলা যুবদলের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি রাকিবুল ইসলাম, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মহানগরের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আলাল উদ্দিন কাদেরী, এনসিপির জেলার যুগ্ম সদস্যসচিব শেখ রেজওয়ান প্রমুখ অংশ নেন।
এদিকে খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বাদ আসর সেন্ট্রাল মসজিদে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তারা অংশ নেন। এ ছাড়া খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে অর্ধদিবস দোকানপাট বন্ধ রাখে মহানগর ব্যবসায়ী সমিতি।
রাজশাহী
বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে রাজশাহীর বিভিন্ন স্থানে খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ দুপুর দুইটার দিকে নগরের টিকাপাড়া ঈদগাহ মাঠে আয়োজিত গায়েবানা জানাজা শেষে খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।
এদিকে জেলার গোদাগাড়ী, তানোরসহ বিভিন্ন উপজেলায়ও গায়েবানা জানাজা হয়েছে। নগরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিএনপির কার্যালয়ে মাইকে কোরআন তিলাওয়াত প্রচার করা হচ্ছে। রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ (রুয়েট) বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শোক পালন করা হচ্ছে। রুয়েটের প্রধান ফটকে খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বড় ব্যানার টানানো হয়েছে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ জোহরের নামাজের পর কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন কেন্দ্রীয় মসজিদের সহকারী ইমাম মাওলানা সাহাজুল ইসলাম। উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব, সহ-উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দীন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলামসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জানাজায় অংশ নেন।
সিলেট
দুপুরে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের উদ্যোগে স্টেডিয়ামের গ্রিন গ্যালারির সামনে আয়োজিত জানাজায় বিসিবির কর্মকর্তাসহ বিপিএলের খেলোয়াড় ও সাংবাদিকেরা অংশ নেন।
বিকেল সাড়ে চারটার দিকে সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আরও একটি গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ইমামতি করেন হাফেজ মারজান আহমদ। এতে সিলেটের বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ অংশ নেন। এ ছাড়া বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সিলেট-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরীর উদ্যোগে নগরের কুমারপাড়ার বাসভবনে খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে নগরের তোপখানা এলাকায় জেলা ও মহানগর বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ে গতকাল থেকে শোক বই খোলা হয়েছে। এতে আজ দুপুর ১২টা থেকে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ শোক প্রকাশ করে স্বাক্ষর করছেন। এ ছাড়া খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ সকাল থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অর্ধদিবস সিলেটে বন্ধ ছিল দোকানপাট, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও বিপণিবিতান।
ময়মনসিংহ
বিপুল মানুষের সমাগমে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেলা দুইটায় ঈশ্বরগঞ্জ বড় খেলার মাঠে আয়োজিত এ জানাজায় ইমামতি করেন ঈশ্বরগঞ্জ নুর মসজিদের খতিব মো. খলিলুর রহমান। জানাজার আগে খালেদা জিয়াকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এ কে এম হারুন অর রশিদ, শাহজাহান জয়পুরী, মো. আহসান পারভেজ, আবদুল্লাহ আল মামুন, শাহজাহান কবির, পৌর বিএনপির সদস্যসচিব মো. নূরে আলম, জুলফিকার আলী, মো. হায়দার আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান আকন্দ প্রমুখ।
এদিকে খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে ময়মনসিংহ শহরের সব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। গফরগাঁও আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামানের উদ্যোগে কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বগুড়া
বগুড়ার ঐতিহাসিক আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে আজ বেলা তিনটায় খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন। জানাজা শেষে খালেদা জিয়ার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ ভোর থেকেই শহরের বিভিন্ন বিপণিবিতান, দোকানপাট, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি কার্যালয় বন্ধ ছিল। শহরের প্রাণকেন্দ্র সাতমাথা থেকে নিউমার্কেট, কাঁঠালতলা, চুড়িপট্টি, শরীফ মার্কেট, আল আমিন কমপ্লেক্স, রানার প্লাজা, পুলিশ প্লাজা, জলেশ্বরীতলাসহ শহরের অধিকাংশ এলাকায় দোকানপাট বন্ধ ছিল। শহরের হোটেল–রেস্তোরাঁ ও সড়কের মোহনায় থাকা বড় পর্দার সামনে ভিড় ছিল শোকার্ত মানুষের। সবার দৃষ্টি ছিল টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা জানাজার দিকে।
চাঁদপুর
আজ বেলা আড়াইটায় চাঁদপুর শহরের হাসান আলী সরকারি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন।
এদিকে জেলার মতলব দক্ষিণ উপজেলায়ও গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেলা আড়াইটায় উপজেলার নিউ হোস্টেল মাঠে আয়োজিত জানাজার আগে খালেদা জিয়ার জীবন ও কর্মের ওপর স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক, উপজেলা জামায়াতের আমির আবদুর রশিদ পাটোয়ারী, মতলব পৌর বিএনপির সভাপতি শোয়েব সরকার, সাধারণ সম্পাদক মো. জাকির হোসেন প্রধান, জেলা বিএনপির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মোল্লা জাকির হোসেন, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মুজাহিদুল ইসলাম, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক মজিবুর রহমান সরকার প্রমুখ। জানাজায় বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার কয়েক হাজার মানুষ অংশ নেন।
নাটোর
নাটোরের ছয়টি উপজেলার অন্তত ১১টি স্থানে খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ জোহরের নামাজের পর এসব জানাজায় বিএনপির নেতা-কর্মীরা ছাড়াও সাধারণ মানুষ অংশ নেন।
জেলার সবচেয়ে বড় গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয় লালপুর উপজেলার শ্রী সুন্দরী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে। জানাজায় ইমামতি করেন মাওলানা রাশেদুল ইসলাম। এ ছাড়া নাটোর শহরের আলাইপুর; বাগাতিপাড়ার জামনগর, দয়রামপুর; সিংড়া উপজেলা সদর; বড়াইগ্রামের কালিকাপুর; গুরুদাসপুরের চাঁচকৈড়ে ও নলডাঙ্গা স্কুলমাঠে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।
জেলা বিএনপির সদস্য নাসিম উদ্দীন নাসিম জানান, জ্যেষ্ঠ নেতারা ঢাকার জানাজায় অংশ নিতে গেলেও সাধারণ কর্মী-সমর্থকেরা নিজ উদ্যোগে খালেদা জিয়ার জন্য গায়েবানা জানাজার আয়োজন করেন। এতে বিপুলসংখ্যক মানুষ অংশ নেন।
জয়পুরহাট
জয়পুরহাটের বিভিন্ন স্থানে খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ জোহরের নামাজের পর মাত্রাই উচ্চবিদ্যালয় মাঠ ও বিকেলে ক্ষেতলাল উপজেলার পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে গায়েবানা জানাজা হয়। জানাজায় বিএনপির নেতা-কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ অংশ নেন। জানাজা শেষে খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।
বরিশাল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বরিশাল নগরের ৩০টি ওয়ার্ড বিএনপি কার্যালয়ে সাত দিনব্যাপী দোয়া মোনাজাত, খতমে কোরআন ও শোক কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। জেলা, মহানগরসহ প্রতিটি ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এ ছাড়া নগরের মসজিদগুলোতে দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এদিকে জেলার উজিরপুর উপজেলা শ্রমিক দলের উদ্যোগে খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিকেল সাড়ে চারটায় উজিরপুর মহিলা কলেজ মাঠে এ জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।
ঝিনাইদহ
ঝিনাইদহের শৈলকুপা ডিগ্রি কলেজ মাঠে উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ দুপুরে অনুষ্ঠিত জানাজায় তৃণমূলের নেতা-কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার কয়েক হাজার মানুষ অংশ নেন।
এদিকে খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সাত দিনের শোক কর্মসূচি নিয়েছে জেলা বিএনপি। দলীয় কার্যালয়ে ৩০ ডিসেম্বর সকাল থেকেই শোক বই খোলা হয়েছে এবং কোরআন তিলাওয়াত করা হচ্ছে। আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত এ কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়েছেন জেলা বিএনপির উপদপ্তর সম্পাদক সাকিব আহমেদ।
দিনাজপুর
দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ ও হাকিমপুরে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বেলা আড়াইটায় হাকিমপুর উপজেলার বোয়ালদাড় ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে বোয়ালদাড় মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসার মুহতামিম আবুল কালাম আজাদের পরিচালনায় বোয়ালদাড় স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপজেলা বিএনপির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি শাহীনুর ইসলাম, সহসভাপতি এরফান আলী, বোয়ালদাড় ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আতোয়ার রহমান, সাধারণ সম্পাদক নূর ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুজ্জামান শুভ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
অন্যদিকে বিকেল চারটায় নবাবগঞ্জ উপজেলার টুপিরহাট এলাকায় হলাইজানা ফাজিল মাদ্রাসা মাঠে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ইমামতি করেন দিনাজপুরের নূরজাহান আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদীন। এ ছাড়া বাদ মাগরিব নবাবগঞ্জ সরকারি পাইলট হাইস্কুল মাঠে বিএনপির উদ্যোগে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাজায় ইমামতি করে নবাবগঞ্জ থানা মসজিদের খতিব গোলাম রব্বানী। এতে বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন।
নীলফামারী
নীলফামারীর সৈয়দপুরে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে শহরের শহীদ জিকরুল হক সড়কে বিএনপির কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত জানাজায় ইমামতি করেন ওলামা দলের কাজী শহিদুল হক। এ সময় খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।
জানাজার আগে পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শেখ বাবলুর সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন বিএনপি নেতা ওবায়দুর রহমান, শওকত হায়াত শাহ, জিয়াউল হক, কাজী একরামুল হক, উপজেলা জামায়াতের আমির হাফেজ আবদুল মুনতাকিম প্রমুখ। এ ছাড়া খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বেলা দুইটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কাপড়ের দোকান, মনিহারি দোকানসহ সব ধরনের দোকান বন্ধ রাখা হয়।
চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের সাতকানিয়া ও লোহাগাড়া উপজেলায় পৃথকভাবে খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বিকেল সাড়ে চারটার দিকে লোহাগাড়ার পদুয়া সিকদার দিঘির পাড় এলাকায় ও বেলা দুইটায় সাতকানিয়ার কেরানীহাট স্টেশনে অনুষ্ঠিত জানাজায় স্থানীয় বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ছাড়াও সাধারণ মানুষ অংশ নেন।
সাতকানিয়ায় জানাজায় ইমামতি করেন সাতকানিয়া মডেল মসজিদের খতিব মো. মিজানুর রহমান ও লোহাগাড়ায় ইমামতি করেন পদুয়া বাজার জামে মসজিদের খতিব এরশাদ উল্লাহ্। জানাজা শেষে খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।
ফেনী
ফেনীর সোনাগাজীতে খালেদা জিয়ার গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বেলা সাড়ে তিনটায় উপজেলার চরদরবেশ ইউনিয়নের দক্ষিণ চর সাহাভিকারী এলাকার সোলাইমান ভূঞা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ গায়েবানা জানাজার আয়োজন করেন যুক্তরাষ্ট্র জিয়া মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সোলাইমান ভূঞা। এতে ইমামতি করেন আকবরিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা নুরনবী। জানাজা শেষে খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।
ভোলা
ভোলার মনপুরায় খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে গতকাল সন্ধ্যায় হাজীরহাট সদর উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া খালেদা জিয়ার প্রতি সম্মান জানিয়ে ভোলা শহরের সব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বেলা দুইটা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়।
