‘মেধাবীদের নেতৃত্বে দেশ গঠন দেখতে চায় এ দেশের মানুষ’

হবিগঞ্জে জিপিএ-৫ সংবর্ধনা
‘মেধাবীদের নেতৃত্বে দেশ গঠন দেখতে চায় এ দেশের মানুষ’
হবিগঞ্জে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখো–এর পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রথম আলোর আয়োজনে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা অভিভাবক, ভাইবোন ও বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে আসে। মিলনায়তন চত্বরে এসে শিক্ষার্থীরা অনলাইনে নিবন্ধনের আমন্ত্রণ কার্ড হাতে নিয়ে বুথের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে উপহার সংগ্রহ করে। তারা একে অপরকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বসিত। একসঙ্গে উৎসব উপভোগের মুহূর্ত মুঠোফোনে ক্যামেরাবন্দী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অনেকে।
সকাল ১০টার দিকে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানের মূল পর্ব। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জ বৃন্দাবন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এ কে এম মাসুদুল হক ও সংগীতশিল্পী সৈয়দ আশিকুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর হবিগঞ্জের নিজস্ব প্রতিবেদক হাফিজুর রহমান।
অনুষ্ঠানে প্রথম আলোর সিলেটের নিজস্ব প্রতিবেদক সুমন কুমারদাশ শিক্ষার্থীদের মিথ্যা, মুখস্থবিদ্যা ও মাদককে না বলার অঙ্গীকার করান। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘হবিগঞ্জসহ দেশের এগিয়ে যাওয়ায় তোমাদের নেতৃত্ব দিতে হবে। তোমরা একেকজন হবে আমাদের একেকটা অনুপ্রেরণার গল্প। তোমাদের আদর্শ হিসেবে মেনে যেন তোমাদের পরবর্তী প্রজন্ম দেশকে এগিয়ে নিতে পারে, সেটা তোমাদেরই নিশ্চিত করতে হবে। তোমাদের এ পথচলায় প্রথম আলো সব সময় পাশে থাকবে।’
হবিগঞ্জ বৃন্দাবন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এ কে এম মাসুদুল হক বলেন, যাদের সংর্বধনা দেওয়া হচ্ছে, তারা প্রত্যেকেই উজ্জ্বল নক্ষত্র। তারা একসময় প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে সমাজের জন্য অনেক দায়িত্ব আছে এ মেধাবীদের। নিজেদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে মা-বাবার প্রতি যত্নশীল হতে হবে, দেশ ও সামাজের জন্য কাজ করতে হবে। জাতি আজকের মেধাবীদের দিকে তাকিয়ে আছে, তারা যেন সুনাগরিক হয়ে দেশ গঠন করে। মেধাবীদের নেতৃত্বে দেশ গঠন দেখতে চায় এ দেশের মানুষ।
সংগীতশিল্পী সৈয়দ আশিকুর রহমান বলেন, ‘তোমরা মেধাবী, তোমাদের বহু গুণ। পুরো জাতি তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তোমরাই একদিন দেশের হাল ধরবে। তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে, পরিশ্রম কখনো বিফলে যায় না। সামনে তোমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ। সেই পথে আরও পরিশ্রম করতে হবে। এ পরিশ্রমই গন্তব্যে নিয়ে যাবে।’
চুনারুঘাট উপজেলা থেকে আসা শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস বলে, ‘খুব ভালো লাগছে। আজ সকালে এ অনুষ্ঠানে আসার জন্য ভোরে ঘুম ভেঙে যায়। অনুষ্ঠানে আসব, আনন্দ করব আর সহপাঠীদের সঙ্গে দেখা হবে।’
অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে চলে কবিতা আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্য। জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের থিম সংগীতের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন প্রথম আলো বন্ধুসভার নৃত্যশিল্পীরা। এ ছাড়া সংগীত পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী শাহ আলম চৌধুরী ও হারুনুর রশিদ। কুইজে অংশ নেওয়া ১০ শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন বন্ধুসভার সদস্য নাহিদা খান সুর্মি।
