বগুড়ায় সরকারি প্রকল্পের ‘উদ্বোধন’ করছেন বিএনপি নেতা

বগুড়ায় সরকারি প্রকল্পের ‘উদ্বোধন’ করছেন বিএনপি নেতা
বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলায় সরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও কাজের ‘উদ্বোধন’ করছেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক (শাহীন)। গত কয়েক মাসে তিনি কয়েক ডজন সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের এমন উদ্বোধন করেছেন। এসব উদ্বোধনের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
সবশেষ শনিবার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অর্থায়নে শাজাহানপুরের খরনা ইউনিয়নের রাজবাড়ী-কালুদাম গ্রামীণ সড়ক মেরামত (কার্পেটিং) কাজের উদ্বোধন করেন এনামুল হক। এ সময় তোলা ছবিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়েছে। ছবিতে শাজাহানপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আলী হায়দার, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারেজ উদ্দিনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের দেখা যায়।
এ বিষয়ে শাজাহানপুর উপজেলা প্রকৌশলী রাশেদ ইমরান প্রথম আলোকে বলেন, বিধি অনুযায়ী সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প, ভবন বা অবকাঠামোর উদ্বোধন বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কেবল নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা করতে পারেন। শাজাহানপুর উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন কোনো সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর এলজিইডি করে দেয়নি। কেউ নিজ উদ্যোগে কোনো প্রকল্প উদ্বোধন করে থাকলে, সে বিষয়ে এলজিইডি অবগত নয়।
স্থানীয় ব্যক্তিদের অভিযোগ, গত বছরের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকেই উপজেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক দলীয় প্রভাব খাঁটিয়ে উপজেলা প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার করছেন। গত বৈশাখে নামে-বেনামে তিনি উপজেলার অধিকাংশ হাটবাজার দলীয় লোকজনের নামে ইজারা নিয়েছেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন সময় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।
এ বিষয়ে শাজাহানপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক বলেন, খরনা ইউনিয়নের রাজবাড়ী-কালুদাম গ্রামীণ সড়ক মেরামতের (কার্পেটিং) কাজ ঠিকাদারের কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন। সবাইকে নিয়ে নিজেদের কাজ শুরুর মুহূর্তের ছবি তুলেছেন। এটা কোনো আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন নয়। অন্য যেসব কাজ উদ্বোধনের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলোর ঠিকাদারও তিনি।
গত ১৮ অক্টোবর এলজিইডির অর্থায়নে আমরুল ইউনিয়নের নগরহাট আমরুল পাড়া থেকে রাজারামপুর পর্যন্ত এক কিলোমিটার রাস্তার কার্পেটিং কাজেরও উদ্বোধন করেন এনামুল হক। এর আগে ৭ অক্টোবর এলজিইডির অর্থায়নে ডেমাজানীতে আমরুল ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয় নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন। তারও আগে, ২১ আগস্ট চোপিনগর ইউনিয়ন পরিষদে দুস্থ নারীদের মধ্যে সরকারি বরাদ্দের চাল বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।
শাজাহানপুর উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি শহিদুল ইসলাম বলেন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি একের পর এক সরকারি অর্থায়নের উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচির উদ্বোধন করে যাচ্ছেন। ভোটের আগে একজন রাজনৈতিক দলের নেতার এ ধরনের কর্মকাণ্ড সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।