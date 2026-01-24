১৭ বছর পর অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার: আসিফ নজরুল

১৭ বছর পর অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার: আসিফ নজরুল
আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, মানুষের মধ্যে ভোট দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে। দীর্ঘ ১৭ বছর পর একটি জাতীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এটি অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর।
আজ শনিবার দুপুরে মাদারীপুরে ঝুঁকিপূর্ণ কয়েকটি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সার্কিট হাউসে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে আসিফ নজরুল এ কথা বলেন।
আইন উপদেষ্টা বলেন, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগ প্রস্তুত আছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে দুটি বৈশিষ্ট্য আছে—পোস্টাল ব্যালটে ভোট হচ্ছে এবং প্রবাসীরাও প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। গণভোটও হচ্ছে। বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও আইনের শাসন সুসংহত হোক, অনেক দৃঢ়তর হোক, এ জন্য ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়া জরুরি।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাদারীপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রোকনুজ্জামান, মাদারীপুরের জেলা প্রশাসক মো. জাহাঙ্গীর আলম, পুলিশ সুপার মো. এহতেশামুল হক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. আল নোমান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওয়াদিয়া শাবাব প্রমুখ।