বসতবাড়ির এক ঘরে স্ত্রীর গলা কাটা লাশ, অন্যটিতে স্বামীর ঝুলন্ত মরদেহ

বসতবাড়ির এক ঘরে স্ত্রীর গলা কাটা লাশ, অন্যটিতে স্বামীর ঝুলন্ত মরদেহ
বরগুনায় বসতঘর থেকে এক নারীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। একই বাড়ি থেকে ওই নারীর স্বামীর ঝুলন্ত লাশও পাওয়া গেছে। এ সময় তাঁদের দুই শিশুকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।
আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার আয়লা পাতাকাটা ইউনিয়নের দক্ষিণ ইটবাড়িয়া গ্রামের মোল্লাবাড়ি থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়। নিহত নারী আকলিমা (২৭) ও তাঁর স্বামী স্বপন মোল্লা (৩২)। তাঁদের দুই মেয়ের একজনের বয়স পাঁচ বছর ও অন্যজনের এক বছর।
বরগুনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইয়াকুব হোসাইন প্রথম আলোকে বলেন, নারীকে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। আর পাশের ঘর থেকে স্বামীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। দুটি মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বরগুনা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
ইয়াকুব হোসাইন জানান, ঘটনাস্থলে সিআইডি ও পিবিআইয়ের দল গিয়ে আলামত সংগ্রহ করছে। ময়নাতদন্ত ও তদন্ত শেষে ঘটনার বিস্তারিত জানা যাবে।