‘নীতি সংস্কার ছাড়া টেকসই উন্নয়ন অসম্ভব’

ইডিইউয়ে অর্থনীতি সম্মেলন
‘নীতি সংস্কার ছাড়া টেকসই উন্নয়ন অসম্ভব’
চট্টগ্রামের ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটিতে (ইডিইউ) দিনব্যাপী চতুর্থ বার্ষিক অর্থনীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার সকালে মূল ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উপলক্ষে দিনভর ক্যাম্পাসে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ।
এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল ‘ফ্রেমিং দ্য ফিউচার: মাল্টিসেক্টরাল ইকোনমিক রিফর্মস ফর আ নিউ বাংলাদেশ’। সকাল সাড়ে ৯টায় অতিথিদের আগমন ও আয়োজকদের স্বাগত জানানোর মধ্য দিয়ে এর উদ্বোধনী পর্ব শুরু হয়। আয়োজকেরা জানান, উদ্ভাবন, নীতি সংস্কার, প্রযুক্তি ও মানবসম্পদের সমন্বয়ই ভবিষ্যতের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতি ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নির্ধারণ করবে। এ সম্পর্কে জানাতে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।
সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তব্য দেন এ আয়োজনের আহ্বায়ক তাসমীম চৌধুরী। পরে এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব হেলথ ইকোনমিকসের অধ্যাপক নাহিদ আখতার জাহান। তিনি বলেন, ‘কৌশলগত নীতি সংস্কার ছাড়া অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনীতি গড়া সম্ভব নয়।’
এ সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আরও বক্তব্য দেন সিএইচটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের টিম লিড শাইং শাইং ইউ নিনি ও ব্যাংক এশিয়া পিএলসির আগ্রাবাদ শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন খন্দকার। এতে বক্তারা আঞ্চলিক উন্নয়ন, বেসরকারি খাতের উদ্ভাবন ও টেকসই অর্থায়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে প্রশ্নোত্তর পর্ব হয়। এতে নীতি সংস্কার, ভবিষ্যৎ চাকরির বাজার ও দক্ষতা বিকাশ নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দেন অতিথিরা। এরপর দুপুরে শিক্ষার্থীরা নিজেদের বিভিন্ন প্রকল্প প্রদর্শন করেন। এসব প্রকল্পে গবেষণাভিত্তিক নতুন ধারণা ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন তুলে ধরেন তাঁরা। এরপর বিকেলে শুরু হয় সাংস্কৃতিক পর্ব। এতে বর্তমান শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি প্রাক্তন শিক্ষার্থীরাও অংশ নেন।
ইউনিভার্সিটির উপাচার্য মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের উপদেষ্টা শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মু. সিকান্দার খান। তিনি বলেন, এ ধরনের আয়োজন তরুণদের সমালোচনামূলক চিন্তা, গবেষণা ও নেতৃত্বগুণ বিকাশের প্ল্যাটফর্ম। শিক্ষা, শিল্প ও সমাজকে কাছাকাছি এনে স্মার্ট ও টেকসই বাংলাদেশ গড়তে এ ধরনের আয়োজন অত্যন্ত প্রয়োজন।
সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন আয়োজক কমিটির উপদেষ্টা, ইউনিভার্সিটির স্কুল অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধ্যাপক ও সহযোগী ডিন রাশেদ আল করিম ও আয়োজক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আবু এম হানিফ।