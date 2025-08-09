এনসিপির চট্টগ্রাম মহানগর কমিটিতে যাঁরা জায়গা পেলেন

এনসিপির চট্টগ্রাম মহানগর কমিটিতে যাঁরা জায়গা পেলেন
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) চট্টগ্রাম মহানগর সমন্বয়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এনসিপির পেজে কমিটি প্রকাশ করা হয়। আগামী ৩ মাস অথবা আহ্বায়ক কমিটি গঠনের আগপর্যন্ত এই কমিটির কার্যক্রম চলবে।
এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ এ কমিটি অনুমোদন দিয়েছেন। কমিটিতে প্রধান সমন্বয়কারী করা হয়েছে মীর আরশাদুল হককে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। ২০১৭ সালে পড়াশোনা শেষ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সহসভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন মীর আরশাদুল হক। কাজ করেছেন বিভিন্ন গণমাধ্যমে। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার পুঁইছড়ি ইউনিয়নের নাপোড়া বাজার।
কমিটিতে যুগ্ম সমন্বয়কারী হিসেবে আছেন আটজন। তাঁরা হলেন মোহাম্মদ এরফানুল হক, আরিফ মঈনুদ্দিন, মো. রাফসান জানি, মীর মোহাম্মদ শোয়াইব, মো. জসিম উদ্দিন, জোবাইর হোছেন, মুহাম্মদ সাঈদুর রহমান ও নিজাম উদ্দিন। এ ছাড়া সদস্য করা হয়েছে ২৩ জনকে।
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারীদের রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) আত্মপ্রকাশ করে। ‘সেকেন্ড রিপাবলিক’ (দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র) প্রতিষ্ঠার জন্য গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা এই দলের অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্য। দলটির আহ্বায়ক হয়েছেন জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম মুখ নাহিদ ইসলাম। সদস্যসচিব হয়েছেন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন।
শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই আলোচনায় ছিল ছাত্র-তরুণদের নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন। জুলাই আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পাশাপাশি তরুণদের উদ্যোগে গত বছরের ৮ সেপ্টেম্বর গঠন করা হয়েছিল ‘জাতীয় নাগরিক কমিটি’। তারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় কমিটি গঠন করে। মূলত এই দুটি প্ল্যাটফর্মের সম্মিলনে গঠন করা হয় নতুন দল—জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। দলের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন নাহিদ ইসলাম।
এনসিপির যাত্রা শুরুর পর চট্টগ্রামের কমিটি গঠন নিয়ে নানা আলোচনা চলেছে। জুলাই আন্দোলনে অংশ নেওয়া তরুণেরা এত দিন কমিটির জন্যই অপেক্ষায় ছিলেন। এর আগে গত ২০ জুলাই চট্টগ্রামের বিপ্লব উদ্যানে সমাবেশ করে এনসিপি। দেশ গড়তে জুলাই পদযাত্রা কর্মসূচির অংশ হিসেবে ওই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। এ সময়ও কমিটির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলে। কমিটিতে কারা পদ পাবেন, তা নিয়েই মূলত আগ্রহ তৈরি হয় রাজনীতিসচেতন তরুণদের মধ্যে। যাচাই-বাছাই শেষে এ কমিটি গঠন করা হলো।