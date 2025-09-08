ঝালকাঠিতে জিপিএ–৫ সংবর্ধনা: ‘শুধু বই পড়লে হবে না, মানুষের সঙ্গেও যুক্ত থাকতে হবে’

ঝালকাঠিতে জিপিএ–৫ সংবর্ধনা: ‘শুধু বই পড়লে হবে না, মানুষের সঙ্গেও যুক্ত থাকতে হবে’
শরতের সকালে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কলরবে মুখর হয়ে ওঠে ঝালকাঠি সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণ। সকাল আটটা থেকেই কেউ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায়, কেউ আবার সেলফি তোলায় ব্যস্ত; সবার মুখে আনন্দ ও সাফল্যের উচ্ছ্বাস। এভাবেই আজ সোমবার সকালে একত্র হয়েছিল ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ–৫ পাওয়া ঝালকাঠির কৃতী শিক্ষার্থীরা। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখো–এর পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রথম আলোর আয়োজনে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। এরপর ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা জিপিএ–৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থী নিবন্ধন করে। প্রবেশপথের বুথ থেকে কার্ড, নাশতা ও ক্রেস্ট নিয়ে তারা উৎসব প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে।
অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন ঝালকাঠি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘জীবনের প্রথম ধাপের পরীক্ষায় তোমরা সফল হয়েছ। এটা তোমাদের চূড়ান্ত সফলতা নয়। চূড়ান্ত সফলতা সেদিনই আসবে, যেদিন তোমরা এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা সামনে অক্ষুণ্ন রেখে পরিপূর্ণ মানুষ হতে পারবে। সফলতা মানেই সার্থকতা নয়। সফলতা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সার্থকতা তার চেয়ে আরও বেশি প্রয়োজন। তোমাদের নিজের একার সফলতার চিন্তাকে বাদ দিয়ে যখন অনেককে নিয়ে সফল হতে পারবে, তখনই আসে সার্থকতা। এ জন্য শুধু বই পড়লে হবে না, মানুষের সঙ্গেও যুক্ত থাকতে হবে। মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ হতে পারো, সেই চেষ্টা করতে হবে।’
ঝালকাঠি সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ লিয়াকত হোসেন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘তোমরা একেকজন একেকটি অনুপ্রেরণার গল্প। সেই গল্পগুলো প্রথম আলো আজ একই সুতায় গেঁথে আমাদের সামনে উপস্থাপন করছে। এখানে যারা এসেছ, তাদের শ্রম ও ঘামের বিনিময়ে অর্জন হয়েছে এ সাফল্য। তোমাদের অভিনন্দন।’
বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার পাপন ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জান্নাতুল ইসলামের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর ঝালকাঠি জেলা প্রতিনিধি আ স ম মাহমুদুর রহমান। শিক্ষার্থীদের মিথ্যা, মুখস্থ ও মাদককে ‘না’ বলার অঙ্গীকার করান প্রথম আলোর বরিশালের নিজস্ব প্রতিবেদক এম জসীম উদ্দীন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ঝালকাঠি পৌর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক হামিদা খানম।
বন্ধুদের সঙ্গে সেলফি তোলায় ব্যস্ত ছিল জিপিএ–৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থী তাসকিন আবিদ খান। সে বলে, ‘সকাল ৯টায় এসেছি। পরীক্ষার পর থেকে এত খুশি আর হইনি। আমার সব মেধাবী বন্ধু এখানে এসেছে। পুরোনো বন্ধুদের পেয়ে খুব ভালো লাগছে।’
অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে চলে গান ও নৃত্য। জিপিএ–৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের থিম সংগীতের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন প্রথম আলো বন্ধুসভার নৃত্যশিল্পীরা। কুইজে অংশ নেওয়া ১০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে গান পরিবেশন করে ব্যান্ড সংগীতশিল্পী বাউল শুভ ও তাঁর দল।
আয়োজনটির পাওয়ার্ড বাই অংশীদার ছিল কনকা–গ্রি। সহযোগিতায় ছিল কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।