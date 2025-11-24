জেলা

কয়রা-পাইকগাছার দুই নেতাসহ বিএনপির ২০ জনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার

প্রতিনিধি
কয়রা, খুলনা
বিএনপির লোগো

দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খুলনার কয়রা, পাইকগাছাসহ দেশের বিভিন্ন জেলার মোট ২০ নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করেছে বিএনপি। গতকাল রোববার রাতে দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার হওয়া নেতাদের মধ্যে খুলনার কয়রা উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব নুরুল আমিন বাবুল ও পাইকগাছা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এস এম এনামুল রয়েছেন।

গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর দলের শৃঙ্খলাভঙ্গ, সহিংসতা ও দলবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে নুরুল আমিন বাবুলকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করে বিএনপি। এর আগে গত বছরের ১০ আগস্ট পাইকগাছার সাধারণ সম্পাদক এস এম এনামুলকে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে কর্মকাণ্ডের অভিযোগে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কারের পর দুই নেতার অনুসারীরা কয়েক দফা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি করে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, শুধু খুলনাই নয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজার, পাবনা, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, কুমিল্লা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের আরও ১৮ নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সরাইল উপজেলা বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আবদুল জব্বার, সরাইল সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক স্বপন মিয়া ও এম রিফাত বিন জিয়া, কক্সবাজার জেলার ঈদগাঁও উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলমগীর তাজ জনি, জেলা বিএনপির নারীবিষয়ক সম্পাদক নাছিমা আক্তার (বকুল), পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম মুকুল ও সাবেক সদস্য সাহাব উদ্দিন সাহেদ।

এ ছাড়া সুজানগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব শেখ আবদুর রউফ, ফরিদপুর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক নাসরিন পারভীন মুক্তি ও সাবেক সদস্য জিয়াউর রহমান, টাঙ্গাইল সদর থানার সদস্য আজহারুল ইসলাম লাবু, রৌমারী উপজেলার সহসভাপতি ইমান আলী, হাতীবান্ধা উপজেলা মহিলা দলের আহ্বায়ক মাকতুফা ওয়াসিম (বেলী), বোদা উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব লাইলী বেগম, হোমনা পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক নাজমা হক এবং গোমস্তাপুর উপজেলার বিএনপি নেতা আশরাফ হোসেন আলিমের বহিষ্কারাদেশও প্রত্যাহার করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলা বিএনপি নেতা খন্দকার আবু সালে ইব্রাহিম গত বছরের ২২ মার্চ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিলেন। তাঁর আবেদন পর্যালোচনার পর দলীয় সিদ্ধান্তে পদত্যাগপত্রও বাতিল করা হয়েছে।

