জেলা

সিরাজগঞ্জে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে বিদেশফেরত যুবককে কুপিয়ে হত্যা

প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জ
মরদেহ
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে সিরাজুল ইসলাম (২৯) নামের এক বিদেশফেরত যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার কৈজুরি ইউনিয়নের পূর্বচর কৈজুরি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আজ বুধবার সকালে ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

থানা–পুলিশ ও নিহত সিরাজুল ইসলামের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সিরাজুল ইসলামের বাড়ি পূর্বচর কৈজুরি গ্রামে। তিনি দীর্ঘদিন মালয়শিয়ায় ছিলেন, সম্প্রতি দেশে ফিরেছিলেন। গতকাল সন্ধ্যায় কেউ একজন তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান। তখন থেকেই সিরাজুলের মুঠোফোনের সংযোগ বন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। বাড়িতেও ফেরেননি। আজ সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা উপজেলার কৈজুরি ইউনিয়নের পূর্বচর কৈজুরি গ্রামের সড়কের ওপর ক্ষতবিক্ষত একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ এসে মরদেহটি উদ্ধার করে।

নিহত সিরাজুলের ভাই আজিজুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, ‘রাতে দীর্ঘ সময় পরও বাড়িতে না ফেরায় আমরা ভেবেছিলাম, আমার ভাই কোনো বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেছে। সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে খবর পেয়ে আমরা ছুটে গিয়ে দেখি, ভাইকে হত্যা করা হয়েছে।’

শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছলাম আলী প্রথম আলোকে বলেন, মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিরাজগঞ্জের শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তির শরীরের একাধিক স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

