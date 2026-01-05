জামায়াতের সঙ্গে জোট বাঁধায় খাগড়াছড়িতে এনসিপির তিন শতাধিক নেতা-কর্মীর বিএনপিতে যোগদান

জামায়াতের সঙ্গে জোট বাঁধায় খাগড়াছড়িতে এনসিপির তিন শতাধিক নেতা-কর্মীর বিএনপিতে যোগদান
খাগড়াছড়িতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) তিন শতাধিক নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। আজ সোমবার বিকেলে খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁরা বিএনপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক অনিমেষ চাকমা রিংকু। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ি আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সভাপতি ওয়াদুদ ভূঁইয়া।
অনুষ্ঠানে এনসিপি খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক বিপ্লব ত্রিপুরার নেতৃত্বে তিন শতাধিক নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগ দেন। পরে নবাগত সদস্যদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন জেলা বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা।
যোগদানকারী নেতা-কর্মীদের পক্ষে বক্তব্য দেন বিপ্লব ত্রিপুরা। তিনি বলেন, জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের আগে থেকেই তাঁরা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ছাত্র–জনতার আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁরা আশা করেছিলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি সাধারণ মানুষের পক্ষে দাঁড়াবে এবং ন্যায়ের পক্ষে রাজনীতি করবে। কিন্তু ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে দলটি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী একটি রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে অবস্থান নেওয়ায় তাঁরা হতাশ হয়েছেন।
বিপ্লব ত্রিপুরা আরও বলেন, স্বাধীনতাযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পথচলা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে তাঁরা স্বেচ্ছায় বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। একই সঙ্গে নতুন রাজনৈতিক যাত্রায় সবার দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।
অনুষ্ঠানে ওয়াদুদ ভূঁইয়া বলেন, শহীদ জিয়াউর রহমানের আদর্শ ধারণ করে বিএনপি দেশ ও গণতন্ত্রের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। স্বেচ্ছায় বিএনপিতে যোগ দেওয়ায় নতুন নেতা-কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।
এ সময় জেলা বিএনপির সহসভাপতি প্রবীণ চন্দ্র চাকমা, সাধারণ সম্পাদক এম এন আবছারসহ জেলা বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।