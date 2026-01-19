জেলা

কেউ গুজবে কান দেবেন না, নির্দিষ্ট সময়েই ভোটের কার্যক্রম শেষ করব: অর্থ উপদেষ্টা

প্রতিনিধি
চাঁদপুর
চাঁদপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণবিষয়ক এক মতবিনিময় সভার পর গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন অর্থ উপদেষ্টা। আজ দুপুরে তোলাছবি: প্রথম আলো

অপপ্রচার রুখে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোট কার্যক্রম শেষ হবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। আজ সোমবার দুপুরে চাঁদপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণবিষয়ক মতবিনিময় সভার পর তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের এ কথা জানান।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘কেউ গুজবে কান দেবেন না। আমরা নির্দিষ্ট সময়েই ভোট কার্যক্রম শেষ করব। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও কিছু মিডিয়া ভোট হবে না বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে। আমি চাই, প্রকৃত মিডিয়া এসব অপপ্রচার রোধে ভূমিকা রাখবে, যাতে করে আমরা নির্দিষ্ট সময়ে ভোট করতে পারি।’

প্রসঙ্গত, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ধার্য আছে।

গণভোটের বিষয়ে সালেহউদ্দিন বলেন, ‘আমরা জেলায় জেলায় যাচ্ছি। সবাই যেন ভোটে অংশ নেয়। তবে সরকার “হ্যাঁ” ভোটের বিষয়ে জোর দিয়েছে। আমরা চাই, “হ্যাঁ” ভোট দিয়ে পরবর্তীতে যাঁরা সরকারে আসবেন, তাঁদের জন্য যেন দেশ চালাতে সহজ হয়।’

‘দেশের চাবি আপনার হাতে, পরিবর্তনের জন্য “হ্যাঁ” স্লোগান নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক নাজমুল ইসলাম সরকারের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান ও পুলিশ সুপার রবিউল হাসান।

দেশের অর্থনীতি পরিস্থিতির বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, ‘‎দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভঙ্গুর অবস্থায় নেই। আমাদের রিজার্ভ ১৮ বিলিয়ন থেকে ৩২ বিলিয়নে উন্নত করা হয়েছে। সরকার দেড় বছরে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আইসিইউ থেকে কেবিনে স্থানান্তর করেছে।’

আসন্ন মাহে রমজানে কোনো ধরনের খাদ্যসংকট হবে না উল্লেখ করে সালেহউদ্দিন বলেন, ‘আমরা প্রয়োজনীয় সব পণ্য ও খাদ্যসমগ্রী আমদানি করছি। আশা করি, ওই সময় কোনো ধরনের খাদ্যসংকট হবে না।’

মতবিনিময় সভার পর চাঁদপুর হাসান আলী সরকারি হাইস্কুল মাঠে ভোটের মেলা পরিদর্শন করেন অর্থ উপদেষ্টা।

