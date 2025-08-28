গাজীপুরে মাইক্রোবাসে এসে ডিবি পুলিশের ধাওয়া, তুরাগে ঝাঁপ ব্যবসায়ীর

স্বজনদের অভিযোগ
গাজীপুরে মাইক্রোবাসে এসে ডিবি পুলিশের ধাওয়া, তুরাগে ঝাঁপ ব্যবসায়ীর
গাজীপুর মহানগরীর কড্ডা এলাকায় গোয়েন্দা পুলিশের তাড়া খেয়ে আমজাদ হোসেন (৩২) নামের এক ব্যবসায়ী তুরাগ নদে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন তাঁর স্বজনেরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।
আমজাদ হোসেন গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কাঠালিয়া পাড়ার বাসিন্দা। তিনি কড্ডা এলাকায় বালুর ব্যাবসা করেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলে আছে।
নিখোঁজ ব্যবসায়ীর স্বজন ও এলাকাবাসীর ভাষ্য, গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে কড্ডা এলাকায় নিজ প্রতিষ্ঠানে বসে ছিলেন আমজাদ হোসেন। এ সময় একটি মাইক্রোবাসে করে সাত-আটজন এসে নিজেদের গোয়েন্দা পুলিশ পরিচয় দিয়ে ওই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের চারপাশ ঘিরে ফেলেন। তাঁকে আটক করতে গেলে তিনি দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন।
এ সময় পেছন থেকে ধাওয়া করা হলে কড্ডা এলাকায় তুরাগ নদে ঝাঁপ দেন আমজাদ। পরে ওই লোকেরা চলে গেলে ওই ব্যবসায়ীর স্বজন ও এলাকাবাসী রাতভর নদে খোঁজাখুঁজি করেন। স্থানীয় লোকজন তাঁকে না পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলকে খবর দেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাতটায় টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল উদ্ধারকাজ শুরু করে। তবে বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।
স্বজনদের অভিযোগ, আমজাদ হোসেনের বিরুদ্ধে থানায় কোনো মামলা নেই। তারপরও বিভিন্ন সময় গাজীপুর মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) তাঁকে হয়রানি করত।
নিখোঁজ আমজাদের বাবা ইদ্রিস আলী বলেন, ‘আমার ছেলেরে কত দিন ধইরা ডিবি পুলিশ ধইরা টেহা নেওয়ার চেষ্টা করতাছে। আমার বাবায় ডিবি পুলিশের কাছ থাইক্যা বাঁচার লাইগা নদীতে ঝাঁপ দিছে। এহনো আমার বাবারে খুঁইজ্যা পাইতাছি না।’
এ ঘটনার পর ফেসবুক পোস্টে একজন লিখেছেন, ‘বেশ কিছুদিন যাবৎ আমজাদকে এভাবে হয়রানি করা হচ্ছিল। এ রকম ভুক্তভোগী আমাদের আশপাশে অনেকেই রয়েছেন। ডিবির কোন দল এসেছিল, সেটা জানি না। তবে যে গাড়ি নিয়ে এসেছিল, তার নম্বর-ঢাকা মেট্রো-চ ১৬-১৬৮৬।’
গাজীপুরের টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের প্রধান মো. ইদ্রিস আলী বলেন, ‘সকাল থেকে তাঁকে (আমজাদ) আমরা খুঁজছি। এখন পর্যন্ত (বেলা সাড়ে তিনটা) তাঁকে পাওয়া যায়নি।’
বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন আলম বলেন, ‘যে ব্যক্তি নিখোঁজ হয়েছেন, তাঁর বাড়ি আমার থানা এলাকায় হলেও ঘটনাটি ঘটেছে কোনাবাড়ী থানা এলাকায়।’
কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সালাহউদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবার থানায় এসেছিল সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে। কারা তাঁকে ধাওয়া করেছে, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
গাজীপুর ডিবি পুলিশের সহকারী কমিশনার মো. আমির হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘কড্ডা এলাকায় নিরাপত্তার জন্য গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল টহলের দায়িত্বে থাকে। পুলিশের গাড়ি থেকে ওই লোক দৌড়ে পালিয়ে যান বলে জানতে পেরেছি।’