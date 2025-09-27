নদীর তীর থেকে গ্রেনেড উদ্ধার
চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার বালুচর গ্রামের ধনাগোদা নদীর তীর থেকে একটি পুরোনো অবিস্ফোরিত গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে গ্রেনেডটি উদ্ধার করেন পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, আজ দুপুরে উপজেলার ফরাজীকান্দি ইউনিয়নের বালুচর গ্রামে ধনাগোদা নদীর তীরে কয়েকটি শিশু খেলার সময় পুরোনো গ্রেনেডটি দেখতে পায়। খেলনা মনে করে সেটি নিয়ে তারা খেলছিল। স্থানীয় কয়েকজন সেই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় গ্রেনেডটি দেখতে পেয়ে জাতীয় জরুরি সেবা (৯৯৯) নম্বরে ফোন করেন। গ্রেনেড পাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়রা সেখানে ভিড় জমান। খবর পেয়ে মতলব উত্তর থানার পুলিশ ও সেনাবাহিনীর কয়েকজন সদস্য সেখানে যান। তাঁরা গ্রেনেডটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান।
মতলব উত্তর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল হক বলেন, উদ্ধার করা গ্রেনেডটি পুরোনো। এটি থানায় রাখা হয়েছে। গ্রেনেডটি নিষ্ক্রিয় করতে সেনাবাহিনীর বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ দলকে খবর পাঠানো হয়েছে। তাঁরা এলে এটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।