রাজবাড়ীতে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনায় শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস

রাজবাড়ীতে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ সংবর্ধনায় শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস
সকাল থেকে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের কলরবে মুখর হয়ে ওঠে মিলনায়তন। উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে সবাই। কেউ বন্ধুদের সঙ্গে মেতে ওঠে খোশগল্পে, কেউ আবার সেলফি তোলায় ব্যস্ত। সবারই চোখেমুখে ছিল সাফল্যের আনন্দ, স্বপ্নের উচ্ছ্বাস, ভবিষ্যৎ গড়ার তাড়না। রাজবাড়ীতে আজ রোববার ‘জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কৃতী সংবর্ধনা’ অনুষ্ঠানে দেখা যায় এমন চিত্র।
‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে প্রথম আলোর আয়োজনে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজবাড়ীতে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় কৃতী শিক্ষার্থীদের এ সংবর্ধনা। এতে জেলার পাঁচটি উপজেলার প্রায় ৩০০ কৃতী শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের পাশাপাশি অভিভাবকেরাও অংশ নেন।
সকাল ৯টার আগেই অনুষ্ঠানস্থলে আসতে শুরু করেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যেই কানায়-কানায় ভরে ওঠে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন। শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানস্থলের সামনে থাকা বুথে বসে নিবন্ধন নম্বর দেখিয়ে সকালের নাশতা, ক্রেস্ট ও উপহার সংগ্রহ করে।
ঘড়ির কাঁটায় সকাল ১০টা ৫ মিনিটে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেন প্রথম আলো বন্ধুসভার সদস্যরা। এরপর ঢাকার মাইলস্টোন স্কুলে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত শিক্ষার্থীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর রাজবাড়ী প্রতিনিধি এম রাশেদুল হক।
বক্তব্যে রাজবাড়ী সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মো. শওকত আলী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, ‘তোমরা ভালো ফলাফল করেছ বলে আজ একটি ভালো অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরেছ। তোমরা যেমন রাজবাড়ীর সেরা, সমাজের সেরা স্বীকৃতি অর্জন করেছ, একদিন তোমরা দেশ সেরা হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। একদিন তোমাদের নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাবে।’
এরপর অনুষ্ঠানটির থিম সংয়ের সঙ্গে নাচ পরিবেশন করেন আবদুস ছাত্তার কালুর পরিচালনায় বন্ধুসভার সদস্যরা। এ সময় শিক্ষার্থীদের করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো মিলনায়তন। বন্ধুসভার বন্ধু নুরতাজ তাজিয়া ও সপ্তদিপা পালের সঞ্চালনায় অতিথিদের বক্তব্যের শুরুতে সম্মাননা জানানো হয় জাতীয় পর্যায়ে সেরা পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক জেলার বালিয়াকান্দির ইসলামপুর স্বাবলম্বী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সহিদুল ইসলামকে। তাঁর হাতে ফুলের তোড়া, বই ও একটি ফুলগাছের চারা উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়।
শিক্ষকদের কথার ফাঁকে ফাঁকে চলে গান ও নৃত্য। নৃত্য পরিবেশন করেন জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত আবদুস ছাত্তার কালুর দল ও রাজবাড়ী বন্ধুসভার বন্ধুসভার খুদে শিল্পী কুহেলি সরকার। এ ছাড়া গান পরিবেশন করে বন্ধুসভার বন্ধু তীর্থ, মাহবুব, সাবিদ, অনন্যা, মুগ্ধতা ও জলসা। গানের সঙ্গে আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা। হাসি-আনন্দ ও করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো মিলনায়তন।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্যে রাজবাড়ী সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মো. শওকত আলী বলেন, ‘ভালো মানুষ হতে হবে। ভালো মানুষ, ভালো দেশ, স্বর্গভূমির বাংলাদেশ। এই প্রত্যয়ে আজকে প্রমাণ করে আপনারা নিজেকে ভালোবাসেন, পরিবারকে দেশকে ভালোবাসেন, পরিবারকে ভালোবাসেন।’
শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য দেয় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী বালিয়াকান্দির জিতেশ কুমার আগরওয়ালা ও গোয়ালন্দের অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী, অভিভাবক হিসেবে কালুখালীর পঙ্কজ কুমার সাহা ও রাজবাড়ী সদরের ফাহিমা আক্তার।
শিক্ষার্থী অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী বলে, ‘প্রথম আলো সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আসবো বলে পারিবারিক অনুষ্ঠানে থাকতে পারিনি। বাবা-মাকে বুঝিয়ে সকাল ৯টার আগেই কয়েক বন্ধু মিলে অনুষ্ঠান স্থলে চলে এসেছি। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল এসএসসিতে জিপিএ–৫ পাবো এবং সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখব। আজ আমার আশা পূরণ হয়েছে।’
শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য দেন প্রথম আলোর সহকারী বার্তা সম্পাদক তপতী বর্মন ও রাজবাড়ী বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক ওলিউল আজম। শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মিথ্যা, মুখস্থ ও মাদককে না বলার শপথ করান সরকারি গোয়ালন্দ কামরুল ইসলাম কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবদুল হালিম তালুকদার।
অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে কথা হয় শিক্ষার্থী ও অভিভাকদের সঙ্গে। জেলার কালুখালী থেকে অনুষ্ঠানস্থলে হাজির অভিভাবক পঙ্কজ কুমার সাহা বলেন, ‘আমি নিয়মিত প্রথম আলো পড়ি। প্রথম আলোর প্রতিটি কর্মকাণ্ড আমাকে অনুপ্রেণিত করে। তাই আজকে সন্তানের সঙ্গে এখানে ছুটে এসেছি।’
দুপুর ১২টায় জেলা বন্ধুসভার সভাপতি রাজবাড়ী সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক সুরজিত কুমার চক্রবর্তী অনুষ্ঠানে আসা আমন্ত্রিত অতিথি ও শিক্ষার্থীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্ত ঘোষণা করেন।
