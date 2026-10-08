সুনামগঞ্জে ৯ দিনে ৫ কোটি টাকার বালু লুটের অভিযোগে ৩৭ জনের নামে মামলা
সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারে ইজারাবিহীন মরাচেলা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অভিযোগে ৩৭ জনের নামে মামলা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আরও ১০-১৫ জনকে মামলায় আসামি করা হয়েছে।
অভিযোগ, ৯ দিনে নদী থেকে ২৫ লাখ ঘনফুট বালু তোলা হয়েছে, যার বাজারমূল্য পাঁচ কোটি টাকা।
গতকাল বুধবার দোয়ারাবাজার থানায় মামলাটি করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের সুনামগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. মোহাইমিনুল হক। মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাপস শীল।
এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, দোয়ারাবাজার উপজেলার শ্রীপুর মৌজার সোনাপুর ও পূর্ব সোনাপুর এলাকায় মরাচেলা নদী ও নদীর পাড় কেটে বালু তোলা হয়েছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত ৯ দিনে তোলা হয়েছে ২৫ লাখ ঘনফুট বালু। নদীর পাড় কাটায় পরিবেশ ও প্রতিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ৩ অক্টোবর বাদী ওই এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছেন।
আসামিদের মধ্যে দোয়ারাবাজার উপজেলার ৩৩ জন, ছাতক উপজেলার ৩ জন ও সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ১ জন আছেন।
সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, এলাকাটি দুর্গম। তবু প্রশাসনের নজরদারি আছে। মরাচেলা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলা বন্ধে টাস্কফোর্সের নিয়মিত অভিযান চলবে। কাউকে অবৈধভাবে বালু তুলতে দেওয়া হবে না।