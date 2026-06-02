গাজীপুরে সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার, সন্দেহ হত্যা

গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার তুমুলিয়া ইউনিয়নে সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মরদেহে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন থাকায় ঘটনাটিকে হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা পুলিশের।

আজ মঙ্গলবার ভোর ৫টার দিকে তুমুলিয়া ইউনিয়নের বঙ্গবন্ধু বাজার–সংলগ্ন এলাকায় সড়কের পাশে একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে তাঁরা বিষয়টি কালীগঞ্জ থানা-পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর। তাঁর পরনে ছিল জলপাই-সবুজ রঙের একটি টি-শার্ট ও সাদা চেক ট্রাউজার।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত ব্যক্তির মুখের ডান পাশে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন আছে। এ ছাড়া গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। মরদেহের অবস্থা দেখে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে অন্য কোথাও হত্যা করে মরদেহ ওই এলাকায় এনে ফেলে রাখা হয়েছে।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকির হোসেন বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত ও ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা অন্য কোথাও হত্যার পর মরদেহ এখানে ফেলে গেছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে এবং আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে।

