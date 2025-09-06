সিলেট নগরে যানজট নিরসনসহ ৮ দফা দাবি
সিলেট নগর হকারমুক্ত করা, যানজট নিরসনসহ আট দফা দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় নগরের চৌহাট্ট এলাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে সামাজিক সংগঠন মানবকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
সংগঠনটির সভাপতি ইমরান আহমদের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন মদন মোহন কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আতাউর রহমান, ইসলামী আন্দোলন সিলেট মহানগরের সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম সিলেট মহানগরের সহসভাপতি মাহমুদুল হাসান, এনসিপির নির্বাহী সদস্য ও সাবেক ছাত্রনেতা সায়মন সাদিক, সিলেট জেলা যুবদলের সহসাধারণ সম্পাদক বাছিতুর রহমান, এমসি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি খান মো. ছামি, এমসি কলেজ ছাত্রশিবিরের সভাপতি ইসমাইল খান, মদন মোহন কলেজ ছাত্রশিবিরের সভাপতি মিজানুর রহমান, কলেজ ছাত্রদলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনাছ মাহফুজ প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন স্থানীয় বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন।
কর্মসূচির শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন সিলেট মহানগর জমিয়তের সহসভাপতি মোক্তার আহমদ। মানববন্ধনে বক্তারা আট দফা দাবি উপস্থাপন করেন। দাবিগুলো হলো ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানের মাধ্যমে হকারদের নগরের সড়ক থেকে উচ্ছেদ করা, হকারদের পূর্ণ তালিকা তৈরি করে তাঁদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠানো, হকাররা আবার সড়ক দখল করলে প্রথমে ভ্রাম্যমাণ আদালত আট হাজার টাকা জরিমানা এবং এর পুনরাবৃত্তি করলে দুই থেকে তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া, অনিয়মতান্ত্রিকভাবে গাড়ি পার্ক করলে গাড়ির মালিক, দোকানের মালিক ও মার্কেটের মালিকদের বিরুদ্ধে জরিমানা করা, যানজট সৃষ্টি হয়, এমন অবৈধ বিভিন্ন গাড়ির স্টেশন উচ্ছেদ করা, অনুমোদনহীন গাড়ি চলাচল বিশেষ করে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিষিদ্ধ করা, নগরে রিকশা ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিবন্ধনের অনুমতি না দেওয়া, সিলেটের ঐতিহ্যবাহী কিনব্রিজ থেকে সম্পূর্ণরূপে হকার উচ্ছেদে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া, প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা, ট্রাফিক পুলিশের কাজের স্বচ্ছতা যাচাই করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া ও জনগণকে ট্রাফিক নিয়ম মানার জন্য প্রশাসনের ব্যাপক প্রচার চালানো।
মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন মানবকল্যাণ পরিষদ গোলাপগঞ্জ শাখার সভাপতি শাহদাৎ হোসেন, সদর উপজেলা মানবকল্যাণ পরিষদের সহসভাপতি মাহতাব উদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সলমান আহমদ, প্রচার সম্পাদক সেলিম আহমদ, শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পাদক করিম হোসেন প্রমুখ।