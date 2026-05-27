গত ২৪ ঘণ্টায় পদ্মা সেতু থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টোল আদায়

গত ২৪ ঘণ্টায় পদ্মা সেতু থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টোল আদায়
পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে এবার পদ্মা সেতুতে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫ কোটি ৩ লাখ ২৪ হাজার ৪৫০ টাকা টোল আদায় হয়েছে। এটি এক দিনে টোল আদায়ের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেকর্ড।
আজ বুধবার সকালে পদ্মা সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী আবু সায়াদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার টোল আদায় হয়েছিল ৪ কোটি ৮০ লাখ ১৫ হাজার ৩৫০ টাকা।
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় পদ্মা সেতু দিয়ে ৪৫ হাজার ৬০২টি গাড়ি পারাপার হয়েছে। এর মধ্যে মাওয়া প্রান্ত দিয়ে ৩০ হাজার ৯৪টি যানবাহন পারাপার করেছে। এতে এ প্রান্তে টোল আদায় হয়েছে ২ কোটি ৮৭ লাখ ৪৭ হাজার ৫০০ টাকা। অন্যদিকে জাজিরা প্রান্ত দিয়ে ১৫ হাজার ৫৮০টি যানবাহন পারাপার হয়েছে। এ সময় ওই প্রান্তে টোল আদায় হয়েছে ২ কোটি ১৫ লাখ ৭৬ হাজার ৯৫০ টাকা।
এর আগে ২০২৫ সালের ৬ জুন কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে এ সেতু দিয়ে ৫২ হাজার ৪৮৭টি যানবাহন পারাপার হয়েছিল। সে সময় টোল আদায় হয়েছিল ৫ কোটি ৪৩ লাখ ২৮ হাজার ১০০ টাকা, যা সর্বোচ্চ টোল আদায়ের রেকর্ড।
সব ধরনের যানবাহনের জন্য পদ্মা সেতু পারাপারে টোল দিতে হয়। মোটরসাইকেল, ব্যক্তিগত গাড়ি, বাস, ট্রাকসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের জন্য পৃথক টোল হার নির্ধারণ করা হয়েছে।
পদ্মা সেতু দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীর সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেছে। এ অঞ্চলের ২১টি জেলার মানুষ সেতুটির সুবিধা পাচ্ছেন। গত তিন দিন ধরে ঈদে ঘরমুখী মানুষ পদ্মা সেতু হয়ে নিজ নিজ গন্তব্যের পথে যাত্রা করছেন।
পদ্মা সেতুর দুই প্রান্ত—মাওয়া ও জাজিরা টোল প্লাজায় ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ইটিসি) ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ ব্যবস্থায় যানবাহন থামানো ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে টোল আদায় করা হয়। ফলে টোল প্লাজায় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) কার্ডের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় টোল আদায়ের কারণে যাতায়াত আরও দ্রুত ও সহজ হয়েছে।
পদ্মা সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী আবু সায়াদ আজ প্রথম আলোকে বলেন,পদ্মা সেতুতে ভোগান্তি না থাকায় এবার এ পথ দিয়ে বেশি মানুষ যাতায়াত করছেন। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার পর থেকে সেতু দিয়ে যানবাহন পারাপার আরও বেড়েছে।