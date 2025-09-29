জেলা

খাগড়াছড়ি এখনো থমথমে, চলছে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
পাহাড়ি কিশোরীকে ধর্ষণের ঘটনায় বিক্ষোভ ও সহিংসতাকে কেন্দ্র করে খাগড়াছড়ির গুইমারায় গতকাল গুলিতে তিনজনের মৃত্যু হয়। সেখানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন রয়েছে বিজিবি। আজ সকাল সাড়ে ৮টায় গুইমারা বাজার থেকে তোলাছবি: জুয়েল শীল

পাহাড়ি কিশোরীকে ধর্ষণের ঘটনায় বিক্ষোভ ও সহিংসতাকে কেন্দ্র করে পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতে এখনো থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত সব আসামিকে গ্রেপ্তার ও বিচারসহ আট দফা দাবিতে তিন পার্বত্য জেলায় চলছে জুম্ম–ছাত্র জনতার ডাকা অনির্দিষ্টকালের অবরোধ। এ ছাড়া প্রশাসনের জারি করা ১৪৪ ধারা অব্যাহত রয়েছে।

অবরোধের কারণে খাগড়াছড়িতে দূরপাল্লার যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। আজ সকাল আটটার দিকে খাগড়াছড়ি পৌর শহর ঘুরে দেখা যায়, সড়কে দু-একটি অটোরিকশা চলাচল করছে। বন্ধ রয়েছে দোকানপাট। মোড়ে মোড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করছেন। এক-দুজনের বেশি মানুষ একসঙ্গে দেখলেই তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

আট দফা দাবির সঙ্গে গতকাল রোববার গুইমারা উপজেলায় সহিংসতায় তিন পাহাড়ির মৃত্যুর ঘটনায় আজ সোমবার আবারও বিক্ষোভ করা হবে বলে জুম্ম–ছাত্র জনতার সূত্রে জানা গেছে। জানতে চাইলে জুম্ম–ছাত্র জনতার অন্যতম মুখপাত্র দ্বীপায়ন ত্রিপুরা বলেন, ‘আমরা শান্তিপূর্ণভাবে অবরোধ কর্মসূচি পালনের জন্য সবাইকে আহ্বান করছি।’

সোমবার সকাল পৌনে ৯টায় গুইমারা বাজারে গিয়ে দেখা যায়, মূল সড়কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান নিয়েছেন। আজ সাপ্তাহিক বাজার ছিল। পরিস্থিতির কারণে বাজার বসেনি। বাজারের দোকানপাটও বন্ধ রয়েছে। টমটম ও মোটরসাইকেল ছাড়া অন্য পরিবহন চলতে দেখা যাচ্ছে না। বাজারে মানুষের উপস্থিতিও একেবারে কম।

খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি কিশোরীকে ধর্ষণের ঘটনায় বিক্ষোভ ও সহিংসতাকে কেন্দ্র করে গুইমারায় গতকাল গুলিতে তিনজনের মৃত্যু হয়। এ ছাড়া উপজেলাটিতে ১৩ সেনাসদস্য ও ৩ পুলিশ সদস্যসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

প্রশাসনের জারি করা ১৪৪ ধারার মধ্যেই সড়ক অবরোধ কর্মসূচির কারণে ফাঁকা রাস্তাঘাট, বন্ধ রয়েছে দোকানপাটও। আজ সকালে খাগড়াছড়ি পৌরশহরের শাপলা চত্বর এলাকা থেকে তোলা
ছবি: জয়ন্তী দেওয়ান

খাগড়াছড়ির গুইমারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. এনামুল হক চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, সোমবার সকাল থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর টহল রয়েছে। পরিস্থিতি এখনো নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। উপজেলায় অবরোধের সমর্থনকারীদের অবস্থান নেওয়ার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

গত মঙ্গলবার রাত ৯টায় প্রাইভেট পড়ে ফেরার পথে এক কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ওই দিন রাত ১১টার দিকে অচেতন অবস্থায় একটি খেত থেকে তাকে উদ্ধার করেন স্বজনেরা। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁকে ছয় দিনের রিমান্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে জুম্ম-ছাত্র জনতার ব্যানারে গত শনিবার ভোর পাঁচটায় অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়।

