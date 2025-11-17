দুপুরে মা ভাত নিয়ে এসে দেখেন ছেলে নেই, সন্ধ্যায় পুকুরে মিলল লাশ

দুপুরে মা ভাত নিয়ে এসে দেখেন ছেলে নেই, সন্ধ্যায় পুকুরে মিলল লাশ
দুপুরে ছেলের জন্য ডিম রান্না করছিলেন নাজমা বেগম। বাড়ির বাইরের চৌকিতে বসে থাকা ছেলেকে ভাত খাওয়াবেন। কিন্তু ভাত হাতে বেরিয়ে এসে দেখেন, চৌকি খালি, ছেলে নেই। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। অবশেষে সন্ধ্যায় নিখোঁজ ছেলের লাশ উদ্ধার করা হয় বাড়ির পাশের পুকুর থেকে।
এ ঘটনা ঘটেছে রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার ইকরচালী ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামে। আজ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে বাড়ির পাশের পুকুর থেকে নাঈম ইসলাম (২২) নামের ওই তরুণের লাশ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরিদল। সন্ধ্যা সাতটার দিকে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়।
পরিবার, প্রতিবেশী ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, লক্ষ্মীপুর গ্রামের দিনমজুর ছকমাল হোসেন ও গৃহবধূ নাজমা বেগমের দ্বিতীয় ছেলে নাঈম। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। পরে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হন। ছয় মাস আগে একই উপজেলার খিয়ারজুম্মা এলাকায় তাঁর বিয়ে হয়। এরপর আবারও মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। স্ত্রী বাবার বাড়িতে চলে যান। নাঈম বাড়িতেই থাকতেন। আজ বেলা দুইটার দিকে তাঁর মা ঘরের বাইরে একটি চৌকিতে তাঁকে বসিয়ে রেখে রান্না করতে যান। খাবার নিয়ে বাইরে এসে দেখেন, নাঈম নেই। এরপর খোঁজাখুজি শুরু হয়। আশপাশে না পাওয়ায় সন্দেহ হলে স্থানীয় লোকজন বাড়ির পাশের পুকুরে খোঁজা শুরু করেন। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে খবর পেয়ে তারাগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে রংপুর থেকে ফায়ার সার্ভিসের একটি ডুবুরি দল এসে পুকুর থেকে নাঈমের লাশ উদ্ধার করে।
আজ সোমবার সন্ধ্যায় নাঈমের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, পুকুরে তাঁর নিখোঁজ হওয়ার খবরে আশপাশের গ্রামের মানুষ পুকুরপাড় ও বাসায় ভিড় করে আছেন। লাশ উদ্ধারের পর পুরো এলাকায় শোক নেমে আসে।
নাঈমের মা নাজমা বেগম বিলাপ করছিলেন, ‘বাবা ভাত খাইবে, মুই ডিম আন্ধিনু (রান্না করা)। কায় খাইবে মোর ভাত-ডিম? জানলে বাবাক একলায় থুনু না হয়। মোর বাবাটাক কোনঠে পাইম? বাবাটাক যে হারে ফেলানু। নাঈম বাবা, কলিজার বাবা, তুই আয়, ভাত খাবু!’ বলেই মূর্ছা যান তিনি। পাশে বাকরুদ্ধ বসে আছেন নাঈমের বাবা ছকমাল হোসেন।
লক্ষ্মীপুর গ্রামের বাসিন্দা ও ইউপি সদস্য মিলন রহমান বলেন, ‘তাঁর পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই। নাঈমের এমন মৃত্যু বেদনাদায়ক। লাশ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আমাদের সর্তক থাকতে হবে, যাতে এমন ঘটনা না ঘটে।’
তারাগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের লিডার রহমত আলী বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। এরপর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে রংপুর থেকে ডুবুরিদল এলে নাঈমের লাশ উদ্ধার করা হয়। তাঁর লাশ পরিবারে কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’