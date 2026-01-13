জেলা

হাসপাতালে আশ্রয় নেওয়া গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, দুই আনসার সদস্যকে বরখাস্ত

মানিকগঞ্জ

যাত্রাপথে রাত হয়ে যাওয়ায় নিরাপত্তার জন্য হাসপাতালে আশ্রয় নেওয়া গৃহবধূকে (১৬) দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে ভুক্তভোগী গৃহবধূর মা নারগিছ আক্তার বাদী হয়ে দুই আনসার সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা করেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে দুই আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

দুই আসামি হলেন কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার আওতিয়াপাড়া গ্রামের আবু সাঈদ (২৫) এবং টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলার ফলদা পূর্বপাড়া গ্রামের শাহাদাত হোসেন (২৯)। মানিকগঞ্জের ২৫০ শয্যার হাসপাতালে নিরাপত্তার দায়িত্বে তাঁদের নিয়োগ করেছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

এদিকে এ ঘটনায় ওই দুই আনসার সদস্যকে বাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মানিকগঞ্জ জেলা কমান্ড্যান্ট মো. কামরুজ্জামান বলেন, প্রাথমিকভাবে ঘটনার সত্যতা পাওয়ার পরপরই অভিযুক্ত দুই আনসার সদস্যকে বাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ব্যক্তির দোষ কখনই বাহিনী নেবে না। এ ঘটনায় দুই সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মানিকগঞ্জ সদর থানার পুলিশ, ভুক্তভোগীর পরিবার ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার বেলা তিনটার দিকে নারায়ণগঞ্জ থেকে স্বামীর ব্যাটারিচালিত ভ্যানে করে তাঁর সঙ্গে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় নানার বাড়িতে যাচ্ছিল ওই গৃহবধূ। রাত ১২টার দিকে জেলা সদর হাসপাতালের অদূরে মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ভ্যানের ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে যায়। পরে রাত সাড়ে ১২টার দিকে নিরাপত্তার কারণে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে একটি গাছের নিচে স্বামী-স্ত্রী আশ্রয় নেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, হাসপাতালে দায়িত্বরত আনসার সদস্য শাহাদাত হোসেন ও আবু সাঈদ নিরাপত্তার কথা বলে হাসপাতালের নতুন ভবনের নিচতলায় নিয়ে যান তাঁদের। পরে তাঁদের ভয়ভীতি দেখান ওই দুজন। গৃহবধূকে ওই দুজন ধর্ষণ করেন। পরে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের স্বজনদের সহযোগিতায় ওই দুজনকে আটক করা হয়।

হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা মো. তৌহিদুল ইসলাম বলেন, গতকাল গৃহবধূর শারীরিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। তাঁকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

এ ব্যাপারে সদর থানার পরিদর্শক মিনহাজ উদ্দিন বলেন, এ ঘটনায় দুই আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। ভুক্তভোগী গৃহবধূকে ২২ ধারায় জবানবন্দির জন্য আদালতে পাঠানো হবে।

