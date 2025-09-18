সাজেকে চান্দের গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত রুবিনার মরদেহ হেলিকপ্টারে গাইবান্ধায়

সাজেকে চান্দের গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত রুবিনার মরদেহ হেলিকপ্টারে গাইবান্ধায়
সাজেকে যাওয়ার পথে চান্দের গাড়ি পাহাড়ের খাদে পড়ে নিহত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মোছা. রুবিনা আফসানা রিংকীর (২৩) মরদেহ গ্রামের বাড়ি গাইবান্ধায় পাঠানো হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে খাগড়াছড়ি সেনানিবাস থেকে মরদেহটি নিয়ে গাইবান্ধার উদ্দেশ্যে রওনা হয় একটি হেলিকপ্টার।
সেনাবাহিনীর সূত্রে জানা গেছে, মরদেহটি নিয়ে আজ বেলা ৩টা ১৫ মিনিটে গাইবান্ধার উদ্দেশ্যে রওনা হয় বেসামরিক এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি। এতে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী খাগড়াছড়ি রিজিয়ন। এর আগে আজ দুপুরে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতাল থেকে মরদেহটি গ্রহণ করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক মো. রাশেদুর রহমান ও শিক্ষার্থী রনজিত রায়। রুবিনার মরদেহ হস্তান্তরের সময় খাগড়াছড়ি রিজিয়ন ও সদর দপ্তর ২০৩ পদাতিক ব্রিগেডের জিটু-আই মেজর কাজী মোস্তফা আরেফিন ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রুমানা আক্তার উপস্থিত ছিলেন।
রুবিনা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁর বাড়ি গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামে। আজ বিকেল ৫টা ২৫ মিনিটের দিকে সেখানে পৌঁছায় মরদেহ বহনকারী হেলিকপ্টারটি।