বিএনপির মনোনয়ন পেয়ে ফজলুর রহমান বললেন, ‘এলাকার মানুষের সুখ–দুঃখের অংশীদার হতে চাই’

কিশোরগঞ্জ–৪ আসন
বিএনপির মনোনয়ন পেয়ে ফজলুর রহমান বললেন, ‘এলাকার মানুষের সুখ–দুঃখের অংশীদার হতে চাই’
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ–৪ আসনে (ইটনা–মিঠামইন–অষ্টগ্রাম) বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন দলীয় পদ স্থগিত থাকা ফজলুর রহমান। তিনি দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ছিলেন।
দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে গত আগস্টে ফজলুর রহমানের প্রাথমিক সদস্যপদসহ দলীয় সব ধরনের পদ তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়। তখন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাঁর দলীয় মনোনয়ন নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। গত সোমবার রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়।
কিশোরগঞ্জ–৪ আসনে ফজলুর রহমানের নাম ঘোষণার পর তাঁর সমর্থকেরা আনন্দমিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করেন। ইটনা উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি মনির উদ্দিন বলেন, ‘ফজলুর রহমানের মনোনয়নে হাওরে বিএনপি নেতা–কর্মীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। এ জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানসহ নীতিনির্ধারকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।’
এ সম্পর্কে ফজলুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমার মতো একজন মুক্তিযোদ্ধাকে দল যেভাবে মূল্যায়ন করেছে, সে জন্য আমি দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ আমার নির্বাচনী এলাকার মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। বাকিটা জীবন এলাকার মানুষের পাশে থেকে তাঁদের সুখ–দুঃখের অংশীদার হয়ে থাকতে চাই।’
কিশোরগঞ্জ জেলার ছয়টি আসনের মধ্যে চারটি আসনে বিএনপির মনোনয়ন পাওয়া যাঁদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ফজলুর রহমান ছাড়া অন্যরা হলেন কিশোরগঞ্জ–২ (কটিয়াদী–পাকুন্দিয়া) আসনে জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি ও পাকুন্দিয়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. জালাল উদ্দিন, কিশোরগঞ্জ–৩ (করিমগঞ্জ–তাড়াইল) আসনে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এম ওসমান ফারুক ও কিশোরগঞ্জ–৬ (ভৈরব–কুলিয়ারচর) আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি মো. শরীফুল আলম।
কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম বলেন, কিশোরগঞ্জের ছয়টি আসনের মধ্যে প্রাথমিকভাবে চারটির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এগুলোই চূড়ান্ত নয়, দল চাইলে পরিবর্তন করতে পারে।
বিভিন্ন মন্তব্যের জেরে গত ২৬ আগস্ট তিন মাসের জন্য বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমানের দলের সব পদ স্থগিত করা হয়। তবে দল থেকে কারণ দর্শানো ও পরে দলীয় পদ স্থগিত করায় তাঁর অনুসারীরা প্রতিবাদ জানান। পদ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশসহ দলের নেতা–কর্মীরা নানা কর্মসূচিও পালন করেন। ফজলুর রহমান নিজেও এলাকায় একাধিক সমাবেশে ধানের শীষ মার্কা ফেরত চান। গত ২০ সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সম্মেলনে তাঁকে আমন্ত্রণ না দেওয়ার প্রতিবাদে তাঁর সমর্থকেরা মিছিল নিয়ে সম্মেলনে যোগ দেন।