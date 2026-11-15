খেজুরের রস ছাড়াই তৈরি করা হচ্ছিল গুড়, ‘কারখানায়’ যেসব উপকরণ পাওয়া গেল

খেজুরের রস ছাড়াই তৈরি করা হচ্ছিল গুড়, ‘কারখানায়’ যেসব উপকরণ পাওয়া গেল
রাজশাহীর বাঘায় খেজুরের রস ছাড়াই গুড় তৈরি করছিলেন দুই ব্যবসায়ী। চুন, চিনি, রংসহ বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে নকল খেজুরের গুড় তৈরি করছিলেন তাঁরা। খবর পেয়ে বাড়িতে অভিযান চালিয়ে দুই ব্যবসায়ীকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
আজ রোববার সকালে উপজেলার পীরগাছা গ্রামে এবং গত বৃহস্পতিবার রুস্তুমপুর গ্রামে এই অভিযান চালানো হয়।
রোববার সকাল আটটার দিকে বাঘার বাউসা ইউনিয়নের পীরগাছা নতুনপাড়া গ্রামের ব্যবসায়ী নাসির উদ্দীন সরকারের বাড়িতে ভেজাল গুড় তৈরি কারখানায় অভিযান চালিয়ে জরিমানা করা হয়। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নুশরাত জাহান এ অভিযান চালান।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নাসির উদ্দীন সরকার নিজ বাড়িতে ভেজাল গুড় তৈরির কারখানা স্থাপন করে দীর্ঘদিন ধরে চিনি, নানা রাসায়নিক দ্রব্য, চুন, রং, হাইড্রোজ, ফিটকিরি, ডালডা ও আটা ব্যবহার করে গুড় তৈরি করছিলেন বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।
অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করে নুসরাত জাহান বলেন, তাঁরা কারখানায় খেজুরের গুড় তৈরি করছেন, অথচ তাতে একটুও খেজুরের রস নেই। অভিযানে তাঁদের কারখানা ধ্বংস করা হয়েছে। জরিমানা করে টাকা সঙ্গে সঙ্গে আদায় করা হয়েছে এবং জব্দ করা গুড়ও ধ্বংস করা হয়েছে।