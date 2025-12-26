জেলা

সুনামগঞ্জ সীমান্তে বিস্ফোরক তৈরির ২৪টি ইলেকট্রিক ডেটোনেটর উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক
সুনামগঞ্জ
সুনামগঞ্জ সীমান্ত থেকে বিস্ফোরক তৈরির ২৪টি ইলেকট্রিক ডেটোনেটর উদ্ধার করেছে বিজিবি। আজ শুক্রবারছবি: প্রথম আলো

সুনামগঞ্জ সীমান্ত থেকে বিস্ফোরক তৈরির ২৪টি ইলেকট্রিক ডেটোনেটর উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শুক্রবার সকালে তাহিরপুর উপজেলার চারাগাঁও সীমান্তের মাইজগাঁও গ্রাম থেকে এসব ডেটোনেটর উদ্ধার করা হয়। দুপুর ১২টার দিকে এ তথ্য জানান সুনামগঞ্জে বিজিবি ২৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ কে এম জাকারিয়া কাদির।

বিজিবি জানায়, সীমান্তে বাংলাদেশের ৩০ গজ ভেতরে এগুলো পলিথিনে মোড়ানো গাছের খড়কুটোর মধ্যে রাখা ছিল। আজ সকাল ৮টার দিকে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, এসব ইলেকট্রিক ডেটোনেটর ব্যবহার করে শক্তিশালী ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) তৈরি করা সম্ভব। ডেটোনেটরের সঙ্গে টিএনটি বা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ যুক্ত করে বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটানো যেতে পারে।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাকারিয়া কাদির বলেন, ‘দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে নাশকতার উদ্দেশ্যে এসব ডেটোনেটর আনা হতে পারে। দেশকে অস্থিতিশীল করার পরিকল্পনা এর পেছনে থাকতে পারে। এ জন্য আমরা সীমান্তে নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রেখেছি। স্থানীয়ভাবে এসবের পেছনে কারা থাকতে পারে, কী কারণে আনা হয়েছিল—বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। সুনামগঞ্জে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত আছে। পুরো সীমান্তে বিজিবির তৎপরতা বৃদ্ধি করেছি। বিজিবি সতর্ক অবস্থানে আছে।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন