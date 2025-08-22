জেলা

চোর সন্দেহে পিডিবির ঠিকাদারের দুই কর্মীকে মারধর, একজন নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
নোয়াখালী
মারধরপ্রতীকী ছবি

নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায় চোর সন্দেহে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) ঠিকাদারের দুই কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। মারধরের সময় ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে উপজেলার জাহাজমারা বাজারে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তারেক আজিজ (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।

নিহত ব্যক্তির নাম মো. লোকমান (৩৫)। তাঁর বাড়ি শেরপুর সদর উপজেলার চকপাড়া গ্রামে। ঘটনার পর রাত নয়টার দিকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। আহত হয়েছেন পিডিবির ঠিকাদারের আরেক কর্মী মো. মোস্তাফিজ।

আহত মো. মোস্তাফিজ প্রথম আলোকে বলেন, তাঁদের ঠিকাদার বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের কাজ শেষ করার পর অপ্রয়োজনীয় কিছু মালামাল এক ভাঙারি ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করেন। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি ও লোকমান ওই মালামাল নিয়ে ভাঙারির দোকানে যান। এ সময় তারেক আজিজ নামের ওই ব্যক্তি এসব মালামাল চুরির বলে অভিযোগ করেন। তাঁরা প্রকৃত ঘটনা জানানোর পরও তাঁদের দুজনকে বেঁধে মারধর করা হয়। একপর্যায়ে লোকমানকে একটি লোহার দণ্ড দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করা হয়।

মোস্তাফিজ বলেন, ‘আমাদের মারধর করার সময় প্রায় ২০০ লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এরপরও তারেক আজিজ আমাদের চোর আখ্যা দিয়ে বেঁধে রাখেন। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশও ঘটনাস্থলে আসে। এর পরপর লোকমানের মৃত্যু হয়।’

জানতে চাইলে হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ কে এম ‌ আজমল হুদা প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ যাওয়ার কিছুক্ষণ পর লোকমান ঘটনাস্থলে মারা গেছেন। প্রাথমিক তদন্ত ও প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অনুযায়ী লোকমানকে মারধরের প্রমাণ পাওয়া গেছে। অভিযুক্ত তারেক আজিজকে আটক করা হয়েছে।

