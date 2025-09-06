জেলা

ঝোপে পড়ে থাকা শপিং ব্যাগে মিলল অস্ত্র-গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
উদ্ধার হওয়া একনলা বন্দুক ও কার্তুজছবি: র‍্যাবের সৌজন্যে

ঝোপের মধ্যে পড়েছিল একটি শপিং ব্যাগ। সেই ব্যাগ খুলে তাতে পাওয়া যায় আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি। গতকাল শুক্রবার রাত আটটার দিকে চট্টগ্রাম নগরের সদরঘাট এলাকা থেকে রাত ৮টার দিকে এসব অস্ত্র-গুলি উদ্ধার করে র‍্যাব-৭। আজ শনিবার সকালে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়টি জানানো হয়।

র‍্যাব জানায়, গোপনে সংবাদ পেয়ে নগরের সদরঘাটের আইস ফ্যাক্টরি রোডের বায়েজিদ নার্সারির পাশের একটি ঝোপ থেকে শপিং ব্যাগটি পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এটি খুলে একটি একনলা বন্দুক এবং দুটি কার্তুজ পাওয়া গেছে।

র‍্যাব-৭–এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফফর হোসেন বলেন, উদ্ধার হওয়া অস্ত্র-গুলি উদ্ধার করে পরবর্তী আইরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সদরঘাট থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

