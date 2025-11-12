কমলগঞ্জে রেলপথে স্লিপার ফেলে দুর্ঘটনার চেষ্টা
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় রেলপথের ওপর স্লিপার ফেলে দুর্ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার সকালে উপজেলার পশ্চিম বালিগাঁও এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়ে রেলপথের ওপর বেশ কয়েকটি স্লিপার পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। এই রেলপথ দিয়ে প্রতিদিন সিলেট থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রামগামী ট্রেনগুলো চলাচল করে। সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়াতে স্থানীয় লোকজন দ্রুত বিষয়টি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে জানান। খবর পেয়ে রেলওয়ের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে রেলপথের ওপর থাকা স্লিপারগুলো সরিয়ে ফেলেন।
ভানুগাছ রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার পলাশ দাস ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘যদি সেই সময়ে কোনো ট্রেন ওই পথে চলাচল করত, তাহলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগজনক। বিষয়টি আমরা ইতিমধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।’
কমলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জাফর মো. মাহফুজুল কবির বলেন, দুর্বৃত্তরা রেলপথের ওপর স্লিপার ফেলে দুর্ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করেছে। তাঁরা ঘটনাটিকে নাশকতার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখছেন। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে এবং দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে পুলিশ।