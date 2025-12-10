জেলা

মাদারীপুরে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় প্রাণ গেল দুই বন্ধুর

প্রতিনিধি
মাদারীপুর
মাদারীপুরের রাজৈরে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় নিহত দুজনের লাশ রাজৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নেওয়া হয়। বুধবার সন্ধ্যায়ছবি: প্রথম আলো

মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানের যাত্রী দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সন্ধ্যায় রাজৈর উপজেলার কালীবাড়ি এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। এতে আরও একজন আহত হয়েছেন।

নিহত দুজন হলেন রাজৈর উপজেলার আমগ্রাম গ্রামের বিকাশ সরকারের ছেলে বিপ্লব সরকার (৩০) ও তাঁর বন্ধু একই গ্রামের নিত্যানন্দ গাইনের ছেলে স্বর্ণ ব্যবসায়ী পলাশ গাইন (৪০)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে ব্যাটারিচালিত ভ্যানযোগে বাড়ি ফিরছিলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী পলাশ গাইনসহ তিনজন। ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের রাজৈর উপজেলার কালীবাড়ি এলাকায় পৌঁছালে পেছন থেকে একটি কাভার্ড ভ্যান ওই ভ্যানটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই স্বর্ণ ব্যবসায়ী পলাশ ও তাঁর বন্ধু বিপ্লব মারা যান। আহত একজনকে উদ্ধার করে রাজৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

মস্তফাপুর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. মামুন আল রশিদ বলেন, কাভার্ড ভ্যানটিকে জব্দ করা হয়েছে। ঘটনার পরই চালক পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

রাজৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ আমিনুল ইসলাম বলেন, কাভার্ড ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্যাটারিচালিত ভ্যানকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন মারা যায়।

