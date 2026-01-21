জেলা

শীতে একটুকরো উষ্ণতা, কম্বল পেয়ে খুশি মর্জিনা খাতুনরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঝিনাইদহ
ঝিনাইদহে আজ বুধবার সকালে প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে শীতার্তদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়ছবি: প্রথম আলো

‘খুব শীত পড়ছে, অনেক কষ্ট হচ্ছে। অনেকের কাছে ছুটেও একটা কম্বল পাইনি। বাবারা তোমরা আমাকে ডেকে নিয়ে একটা কম্বল দিলে। এই কম্বল পেয়ে অনেক ভালো লাগছে, অনেক খুশি হয়েছি। এবার শীতে কষ্ট কমবে।’ একটি কম্বল হাতে পেয়ে এভাবে কথাগুলো বলতে বলতে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন মর্জিনা খাতুন (৭৫)। তিনি ঝিনাইদহ শহরের চাকলাপাড়া এলাকায় বসবাস করেন।

মর্জিনা খাতুনের মতো অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষই দীর্ঘদিন ধরে শীতে পর্যাপ্ত গরম কাপড়ের অভাবে মানবেতর জীবন যাপন করছিলেন। এমন সময়ে পাওয়া একটি কম্বল তাঁদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।

আজ বুধবার সকালে ঝিনাইদহ শহরের মদনমোহন পাড়ার একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের মাঠে প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে কম্বল বিতরণ করা হয়। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের সৌজন্যে পাওয়া ২০০ কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রথম আলো বন্ধুসভা ঝিনাইদহ শাখা। আগে থেকে অসহায় মানুষের হাতে স্লিপ পৌঁছে দেন বন্ধুসভার সদস্যরা। স্লিপ হাতে নিয়ে আজ সকালে তাঁরা হাজির হন কম্বল নিতে।

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের সৌজন্যে পাওয়া ২০০ কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রথম আলো বন্ধুসভা ঝিনাইদহ শাখা
ছবি: প্রথম আলো

কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সরকারি নুরুন্নাহার মহিলা কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সুষেন্দু কুমার ভৌমিক, বন্ধুসভার উপদেষ্টা শাহীনুর আলম, সাবেক সভাপতি আবু রেজা আল হাসান, বিপাশা আহমেদ, বর্তমান সভাপতি মেহেদী হাসান, সাধারণ সম্পাদক আল মাহমুদ জিহাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মামুনুর রশীদ, সহসভাপতি মেহেদী হাসান জোয়ারদার প্রমুখ।

