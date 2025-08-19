সিলেটে পাথরকাণ্ডে ইউএনও পদে আবারও রদবদল
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পদে আবারও রদবদল হয়েছে। এ উপজেলার ইউএনও হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মোহাম্মদ রবিন মিয়া। তিনি হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের ইউএনও পদে ছিলেন। আজ মঙ্গলবার এ তথ্য জানা গেছে।
এর আগে গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় কোম্পানীগঞ্জের ইউএনও আজিজুন্নাহারকে বদলি করে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় এবং ফেঞ্চুগঞ্জের ইউএনও মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামকে কোম্পানীগঞ্জে নিয়োগ দেওয়ার তথ্য জানা যায়। সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবী স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করার কথা প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে আরও একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়, যাতে কোম্পানীগঞ্জের ইউএনও হিসেবে হবিগঞ্জের চুনারুঘাটের ইউএনও মোহাম্মদ রবিন মিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।
এদিকে গতকাল বিকেলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে সিলেটের জেলা প্রশাসককে বদলি করা হয়। নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মো. সারওয়ার আলম। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (সংযুক্ত) সারওয়ার আলম এই মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুলের একান্ত সচিবের দায়িত্বে রয়েছেন।
মোহাম্মদ রবিন মিয়া ৩৬তম বিসিএসের কর্মকর্তা; বর্তমানে হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার ইউএনও হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জের বর্তমান ইউএনও মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। অন্যদিকে কোম্পানীগঞ্জের ইউএনও ফেঞ্চুগঞ্জের ইউএনওর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।
প্রজ্ঞাপনে বদলির কারণ উল্লেখ করা হয়নি। তবে স্থানীয় প্রশাসনের একটি সূত্র জানিয়েছে, কোম্পানীগঞ্জের সাদাপাথর, সংরক্ষিত বাংকার এলাকা ও ভোলাগঞ্জ কোয়ারি এবং শাহ আরেফিন টিলা এলাকায় পাথর লুটপাট ঠেকাতে না পারায় ইউএনও সমালোচিত হন।