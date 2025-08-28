মাদক বিক্রির সময় গ্রেপ্তার, পুলিশের গাড়ি আটকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

মাদক বিক্রির সময় গ্রেপ্তার, পুলিশের গাড়ি আটকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা
গাজীপুরের শ্রীপুরে পুলিশের কাছ থেকে আসামিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে দৃর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার রাত আটটায় উপজেলার উপজেলা সদরের টেংরা রাস্তার মোড় এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া শেখ মামুন আল মুজাহিদ ওরফে সুমনের (৩৪) বাড়ি শ্রীপুরের বরমী ইউনিয়নের বরমী গ্রামে। পুলিশ সূত্র জানায়, আজ সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে মাদক বিক্রির সময় উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের ত্রিমোহিনী এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা পুলিশ ও শ্রীপুর থানা–পুলিশের যৌথ দল।
শ্রীপুর থানা সূত্র জানায়, গ্রেপ্তারের সময় আসামিকে ছাড়িয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলার চেষ্টা চালান তাঁর ভাই মো. রাসেলসহ আরও কয়েকজন। পরে আসামিকে থানায় নিয়ে আসার সময় থানা থেকে ৫০০ মিটার দূরে টেংরা রাস্তার মোড় এলাকায় ১৫ থেকে ২০ জনের একটি দল পুলিশের গাড়ি আটকে হামলা চালায়। একপর্যায়ে তারা আসামিকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।
বরমী বাজার এলাকার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তির ভাষ্য, শেখ মামুন আল মুজাহিদের মাদকসংশ্লিষ্টতা আছে। তিনি সন্ত্রাসী কার্যক্রমেও জড়িত। এর আগে একাধিকবার তিনি বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে জেল খেটেছেন।
এ বিষয়ে জানতে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক প্রথম আলোকে বলেন, ‘হামলা চালিয়ে আসামিকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে এই ঘটনায় কোনো পুলিশ সদস্য আহত হননি। আমরা আসামিকে গ্রেপ্তারে অভিযান চালাচ্ছি।’