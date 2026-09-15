জেলা

এক দিনের সফরে সিলেটে রাষ্ট্রপতি, মাজার জিয়ারতের পর যোগ দেবেন নাগরিক সংবর্ধনায়

নিজস্ব প্রতিবেদক
সিলেট
রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর একদিনের সফরে সিলেটে গিয়ে হজরত শাহজালাল (রহ.)–এর মাজার জিয়ারত করেন। মঙ্গলবার দুপুরেছবি: সংগৃহীত

এক দিনের সফরে সিলেটে পৌঁছেছেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ মঙ্গলবার তিনি সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আসেন। দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি প্রথমে নিজ জেলা ঠাকুরগাঁওয়ে যান। এরপর আজ তিনি সিলেটে গেলেন।

রাষ্ট্রপতি দুপুরে হজরত শাহজালাল (রহ.)–এর মাজার জিয়ারত করেন। এরপর হজরত শাহপরান (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করার জন্য তিনি রওনা দেন। এক দিনের এ সফরে মাজার জিয়ারতের পাশাপাশি বেলা সাড়ে তিনটায় সিলেট সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে নগর ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনায় যোগ দেবেন তিনি।

রাষ্ট্রপতির সফরসঙ্গী হিসেবে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির; প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরীসহ অনেকে আছেন। বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতিকে স্থানীয় বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতা এবং প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা স্বাগত জানান।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সিলেট সার্কিট হাউসে যাওয়ার সড়কের দুই পাশে সাধারণ মানুষ ও বিএনপির নেতা-কর্মীরা ব্যানার, ফেস্টুন হাতে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়ে আছেন। এ ছাড়া রাষ্ট্রপতির চলাচলের সব কটি সড়কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রচুরসংখ্যক সদস্য মোতায়েন আছেন। রাষ্ট্রপতিকে বরণ করে নিতে নগর ভবনের আশপাশসহ বিভিন্ন স্থান ও গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সাজানো হয়েছে।

সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাষ্ট্রপতি সিলেটে পৌঁছান। পরে মোটরকেডে (মোটরগাড়ির বহর) তিনি সিলেট সার্কিট হাউসে যাবেন। সার্কিট হাউসে পৌঁছে রাষ্ট্রপতি প্রথমে গার্ড অব অনার গ্রহণ করবেন। পরে মাজার জিয়ারত শেষে সাময়িক বিশ্রাম নেবেন। বিকেলে নাগরিক সংবর্ধনায় উপস্থিত হবেন তিনি। রাত আটটার দিকে তাঁর ঢাকায় ফেরার কথা আছে।

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