প্রথমবারের মতো নারী ক্রিকেট দল গঠন করে চ্যাম্পিয়ন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
মাত্র এক সপ্তাহ আগের কথা। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের শর্ট পিচ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে—এমন খবর শুনেই আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন তামান্না মাহবুব। সময় নষ্ট না করে সেদিনই তিনি আয়োজক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর শুরু হয় দৌড়ঝাঁপ—দল গঠন, খেলোয়াড় নির্বাচন, অনুশীলন আর প্রস্তুতি। সেই এক সপ্তাহের প্রস্তুতিতেই চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে হারিয়ে অভিষেক টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তামান্নার দল।
তামান্না মাহবুব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) সহখেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী। সদ্য গঠিত নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়কও তিনি। তাঁর নেতৃত্বেই প্রথমবার দল গঠন, এরপর চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
গতকাল বুধবার দিনব্যাপী নগরের সাউদার্ন ইউনিভার্সিটির বায়েজিদ আরেফিন নগর ক্যাম্পাসে এ টুর্নামেন্ট হয়। ইউনিভার্সিটির স্পোর্টস কমিটির উদ্যোগে এ আয়োজন হয়। সকাল ৯টায় এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন ইউনিভার্সিটির কলা, সমাজবিজ্ঞান ও আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও এতে নগরের পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি ও চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের ছাত্রীরা অংশ নেন। সব দলকে হারিয়েই অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটিকে হারিয়ে দিন শুরু করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। এ ম্যাচে তামান্না মাহবুব ‘প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ’ নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় ম্যাচে পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনালের বিপক্ষেও জয় পায় দলটি। এরপর সাউদার্ন ইউনিভার্সিটিকে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে তামান্নার দল। এই দুই ম্যাচে ম্যাচসেরা হন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী প্রশান্তি রানা ও শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মিফতা জাহান। সেমিফাইনালে আবারও ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটির মুখোমুখি হয়ে জয় তুলে নেয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দল। এরপর ফাইনালে সাউদার্ন ইউনিভার্সিটির বিপক্ষে জয় পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় দলটি।
ব্যক্তিগত অর্জনের দিক থেকেও টুর্নামেন্টে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়দের দাপট ছিল। মিফতাহ জাহান টুর্নামেন্টের সেরা ব্যাটসম্যান ও শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ইসরাত জাহান সেরা ফিল্ডার নির্বাচিত হন। পুরো টুর্নামেন্টে ৯ উইকেট নেওয়া ও ৭৮ রান করে ‘প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট’ নির্বাচিত হন প্রশান্তি রানা।
তামান্না মাহবুব প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রথমবারের মতো মাত্র এক সপ্তাহের প্রস্তুতিতে একটি দল গঠন করে চ্যাম্পিয়ন হওয়া আমাদের জন্য অবিশ্বাস্য রকম আনন্দের। প্রত্যেক খেলোয়াড় ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং—সব ক্ষেত্রেই দারুণ সমন্বয় দেখিয়েছে। বিশেষ করে আমাদের বোলাররা অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছে।’
সুযোগ পেলে মেয়েরাও ভালো ফলাফল এনে দিতে পারে উল্লেখ করে তামান্না মাহবুব বলেন, ‘দল গঠন থেকে শুরু করে মাঠে উপস্থিত থেকে আমাদের সমর্থন দেওয়ার জন্য যাঁরা ছিলেন, তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগিতার কারণেই মাত্র এক সপ্তাহে নারী ক্রিকেট দল গঠন সম্ভব হয়েছে।’
চাকসুর খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক মোহাম্মদ শাওন প্রথম আলোকে বলেন, ‘চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের মধ্যে অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে। তবে উদ্যোগের অভাবে তাঁরা আগে এ ধরনের টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারেনি। প্রশাসনিক পর্যায়েও কিছুটা অবহেলা ছিল।’
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী ক্রিকেট দলে আরও খেলেছেন ইংরেজি বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী তানিয়া সুলতানা, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী স্বর্ণালী আক্তার, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান, একই বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মুশফিকা খালেক, রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আকলিমা আক্তার, লোকপ্রশাসন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী জেবা তাহসিন, অর্থনীতি বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী প্রতিশা চাকমা ও দর্শন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ফাবিহা বিনতে রহিম।