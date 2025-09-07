জেলা

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া

বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে একজন নিহত

প্রতিনিধি
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
দুর্ঘটনায় বাস ও ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। গতকাল রাতে লোহাগাড়ার আমিরাবাদের পুরাতন বিওসি এলাকায়ছবি: স্থানীয় এক বাসিন্দার সৌজন্যে

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে উপজেলার আমিরাবাদের পুরাতন বিওসি এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তি ট্রাকের চালক। তাঁর নাম মো. আরমান (৪০)। তিনি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার পেয়ার ইসলামের ছেলে। দুর্ঘটনায় আরও অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, কক্সবাজারমুখী ট্রাকের সঙ্গে চট্টগ্রামমুখী হানিফ পরিবহনের যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষ হয়। এ সময় দুটি গাড়ির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত চালককে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার কারণে ওই এলাকায় প্রায় এক ঘণ্টা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ ছিল। এতে মহাসড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

দোহাজারী হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক রুহুল আমিন প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করেছে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়েছে। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রাকচালকের লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

