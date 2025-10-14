বাসে ধর্ষণের অভিযোগ
ধর্ষণচেষ্টা ও জিম্মি করে চাঁদা দাবি চালকের : পুলিশ
বগুড়ায় দূরপাল্লার বাসে স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে আটক বাসচালককে শাজাহানপুর থানা–পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতেই তাঁকে থানা–পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।
এর আগে ডিবি পুলিশের তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রাতেই ঢাকা যাওয়ার পথে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা থেকে ওই চালককে আটক করে হাইওয়ে পুলিশ। পরে রাত ১১টার দিকে তাঁকে ডিবি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
আটক সোয়াইব হাসান ওরফে সাকিব (২৮) বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার জয়ন্তীবাড়ী এলাকার বাসিন্দা। তিনি ‘আর কে ট্রাভেলস’ পরিবহনের বাসের চালক।
পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সোয়াইব ধর্ষণের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তবে তিনি ওই ছাত্রীকে একা বাসে আটকে রেখে ধর্ষণের চেষ্টা এবং জিম্মি করে রেখে তার বন্ধুর কাছে ১০ হাজার টাকা চাঁদা দাবির কথা স্বীকার করেছেন।
এ ব্যাপারে বগুড়া জেলা ডিবির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইকবাল বাহার বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত ওই চালক ধর্ষণের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে মেয়েটিও পুলিশ হেফাজতে আসার পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে, ধর্ষণ নয়, তাকে বাসের ভেতর ধর্ষণচেষ্টা করা হয়েছে। এ ঘটনায় চালকসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মামলার সুযোগ আছে। বাসচালক ও মেয়েটিকে শাহজাহানপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
যদিও এর আগে ভুক্তভোগী স্কুলছাত্রী পুলিশ ও গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে বাসচালকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেছিল। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী ছাত্রী ও তার অভিভাবকদের ভাষ্য পাওয়া যায়নি।
শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ডিবি পুলিশ গতকাল রাতেই অভিযুক্ত বাসচালকে আটক করে এবং স্কুলছাত্রীকে উদ্ধার করে থানা–পুলিশের হেফাজতে দিয়েছে। মেয়েটির অভিভাবকদের ডাকা হয়েছে। তার একজন আত্মীয় থানায় এসেছেন। তাঁরা মামলা করলে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।