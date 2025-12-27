জেলা

রাউজানে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ির দরজা আটকে আগুন, সন্দেহভাজন এক আসামি গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি
রাউজান, চট্টগ্রাম
রাউজানে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িতে আগুন দেওয়ার ঘটনায় গ্রেপ্তার মো. মোরশেদুল আলম
ছবি: পুলিশের সৌজন্যে

চট্টগ্রামের রাউজানে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পাঁচটি বাড়িতে বাইরে থেকে ‘দরজা আটকে’ আগুন দেওয়ার ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ১৮, ১৯ ও ২২ ডিসেম্বর ওই বাড়িগুলোতে একই কায়দায় আগুন দেওয়া হয়। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে প্রথম কাউকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মো. মোরশেদুল আলম (৫৫) নামের ওই ব্যক্তিকে গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে উপজেলার গহিরা চৌমুহনী বাজার থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

গ্রেপ্তার মোরশেদুল আলম উপজেলার গহিরা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশের দাবি, তিনি কাপড় রাখার একটি ভ্যানে আগুন দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় তাঁকে হাতেনাতে ধরা হয়। তাঁর কাছ থেকে একটি কেরোসিনের বোতলও উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, মো. মোরশেদুল আলমের রাজনৈতিক পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। গ্রেপ্তারের পর তাঁর বসতঘর থেকে তিনটি পুরোনো ব্যানার জব্দ করা হয়। আগুন দেওয়া বাড়িগুলোর পাশে সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে দায়ী করে ব্যানার টানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মোরশেদুল আলমের বাড়ি থেকে জব্দ করা ব্যানার আলামত হিসেবে নিয়ে তাঁকে পাঁচটি বাড়িতে আগুনের মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে।

জানতে চাইলে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুহাম্মদ রাসেল আজ সন্ধ্যায় প্রথম আলোকে বলেন, গ্রেপ্তার মোরশেদুলের কথাবার্তায় কিছুটা অসংলগ্নতা পাওয়া গেছে। তাঁকে দিয়ে কোনো ষড়যন্ত্রকারী মহল অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে। ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

