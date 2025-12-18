জেলা

হিটারে পানি গরম করে রেখেছিলেন মা, ঝলসে আহত শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় বৈদ্যুতিক হিটারে করা গরম পানিতে ঝলসে সাত মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা তিনটার দিকে নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিশুটির মৃত্যু হয়।

নিহত শিশুর নাম আমিনুল ইসলাম। সে আনোয়ারা উপজেলার বরুমচড়া ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের গাউসিয়া মাদ্রাসাসংলগ্ন এলাকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের ছেলে।

নিহত শিশুর পরিবার জানায়, গত শুক্রবার বিকেলে ঘরের কাজের জন্য বৈদ্যুতিক হিটারে পানি গরম করছিলেন মা। অসাবধানতায় শিশুটি হামাগুড়ি দিতে দিতে ওই পানিতে পড়ে ঝলসে যায়। পরে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেন পরিবারের সদস্যরা। সেখানেই আজ বেলা তিনটার দিকে তার মৃত্যু হয়।

জানতে চাইলে নিহত আমিনুলের পিতা মোহাম্মদ ইলিয়াস প্রথম আলোকে বলেন, ‘অসাবধানতায় হিটারের গরম পানিতে আমার ছেলে ঝলসে যায়। এতে তার শরীরের প্রায় ৭০ শতাংশ পুড়ে যায়। সব চেষ্টা করেও ছেলেকে বাঁচাতে পারিনি।’

