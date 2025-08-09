গাজীপুরে মধ্যরাতে ঘুমানো নিয়ে বাগ্বিতণ্ডা, ছুরিকাঘাতে যুবকের মৃত্যু
গাজীপুরের শ্রীপুরে ছুরিকাঘাতে মো. জুয়েল (২৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মাওনা উড়ালসড়কের নিচে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মো. জুয়েল ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার বাসিন্দা। তিনি ওই উড়ালসড়কের নিচে কয়েকজনের সঙ্গে নিয়মিত ঘুমাতেন। তাঁর পেশা ও ঠিকানা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁদের একজন মো. রাকিব (২৫) ও অপরজন মো. রবিন মিয়া (২৭)। তাঁদের কাছ থেকে রক্তমাখা ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে।
স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন, উড়ালসড়কের নিচের চায়ের দোকানের পাশে একটি স্থানে ঘুমানোর সময় মো. জুয়েলের সঙ্গে অপর দুজনের বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে তাঁরা ছুরিকাঘাত করেন জুয়েলকে। এ ঘটনায় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে মাওনা চৌরাস্তার একটি বেসরকারি হাসপাতালে, পরে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল বারিক বলেন, নিজেদের মধ্যে বিছানায় ঘুমানো নিয়ে বাগ্বিতণ্ডার জেরে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে টহল পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত দুজনকে আটক করে। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তাঁরা তিনজনই ভাসমান ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার আশঙ্কা রয়েছে।