ফুটবল খেলা ঘিরে সংঘর্ষে জড়ান তিন বিভাগের শিক্ষার্থী, বহিষ্কৃত ৮

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়
ফুটবল খেলা ঘিরে সংঘর্ষে জড়ান তিন বিভাগের শিক্ষার্থী, বহিষ্কৃত ৮
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুটবল খেলা ঘিরে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন তিন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। গতকাল মঙ্গলবার রাতে এই সংঘর্ষে শ্রেণিকক্ষ ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। চার শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। পরে রাত সাড়ে তিনটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা কমিটির জরুরি বৈঠকে আট শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়।
রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. শওকাত আলী সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, জিরো টলারেন্স নীতিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঘটনার অধিকতর তদন্ত ও দোষীদের চিহ্নিত করতে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক ইলিয়াছ প্রামানিককে আহ্বায়ক ও প্রক্টর ফেরদৌস রহমানকে সদস্যসচিব করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জেন-জি ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে মার্কেটিং বিভাগের ১৬তম ব্যাচের শিক্ষার্থী শাহরিয়ার অপুর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কির ঘটনায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে মীমাংসা হলেও সোমবার রাত সাড়ে আটটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন চকবাজার এলাকায় মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থীরা পরিসংখ্যান বিভাগের এক শিক্ষার্থীকে মারধর করেন। এর জেরে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে রাত সাড়ে নয়টার পর দফায় দফায় স্লোগান দিতে দেখা যায় পরিসংখ্যান ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের। একপর্যায়ে মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থীরা সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ঢুকে পড়লে সেখানে ভাঙচুর চালান পরিসংখ্যান ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা। এতে আহত হন অন্তত চার শিক্ষার্থী।
এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ফেরদৌস রহমান, রেজিস্ট্রার হারুন অর রশীদ, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক ইলিয়াস প্রামাণিকসহ তিন বিভাগের শিক্ষকেরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। একপর্যায়ে উপাচার্য মো. শওকাত আলী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন।
বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের ২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সাফায়েত হোসেন, শাহরিয়ার অপু, সজীব, সৌরভ, নাজমুস সাকিব, রোহান সরকার, জিহাদ এবং ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আশরাফুল ইসলাম।